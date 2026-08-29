Encontraron sana y salva a la adolescente de 15 años que había desaparecido en Merlo
La joven había desaparecido el viernes al mediodía y la denuncia por su paradero fue radicada por la tarde en un destacamento de Pompeya, según confirmó su familia.
A.D.C., de 15 años, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en la localidad bonaerense de Merlo fue encontrada sana y salva este sábado. La noticia fue confirmada por su familia.
de una adolescente de 15 años en Merlofue radicada el pasado viernes en el destacamento policial de Pompeya. Según informó el círculo íntimo de la joven, la presentación formal se realizó alrededor de las 18:30 de ese mismo día.
Finalmente, familiares de A.D.C.confirmaron que la adolescente fue hallada sana. La búsqueda se había activado después de que la joven desapareciera de su hogar el viernes 28 de agosto cerca del mediodía, según precisaron.
Encontraron al joven de 18 años que salió a ver el eclipse en Recoleta y no volvió a su casa
Después de pasar casi 24 horas sin comunicarse con su familia, encontraron al joven de 18 años que había salido a ver el eclipse en Palermo y que no había vuelto a su casa. El joven, identificado como F.K.A.T., había generado gran preocupación entre sus amigos y sus familiares tras el hallazgo de dos cartas en las que anunciaba una despedida.
El último contacto entre el joven y su familia se produjo a la 1.20 de la madrugada del viernes. Después de que sus padres hicieran la denuncia, la Policía de la Ciudad lo encontró en un hotel. Está en buen estado de salud, según informó Clarin.
El jueves, el joven dijo que salía a ver el eclipse lunar desde el puente peatonal de la Facultad de Derecho, en Palermo. Dejó su casa "a las 19.20, 19.30, según las cámaras de seguridad", dijo su padre.
Se encontró con un amigo, a quien dejó en una parada de colectivos en la zona del Malba. Su papá llegó a su casa a la 1 de la mañana y le escribió. "Me respondió que estaba viendo el eclipse, me mandó algunas fotos, interactuamos normal", relató el hombre. "Por cómo hablamos estaba perfecto".
Sus padres se fueron a dormir creyendo que el joven regresaría de madrugada a su casa en Recoleta, en avenida Santa Fe y Paraná.
"Después, a la mañana, nos encontramos con un posteo en redes sociales que había hecho, muy largo, tipo de despedida. Ahí empezamos a activar con los amigos, fuimos con el amigo que lo había acompañado", siguió el padre, en diálogo con Crónica TV.
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