Encontraron sana y salva a la adolescente de 15 años que había desaparecido en Merlo

El jueves, el joven dijo que salía a ver el eclipse lunar desde el puente peatonal de la Facultad de Derecho, en Palermo. Dejó su casa "a las 19.20, 19.30, según las cámaras de seguridad", dijo su padre.

Se encontró con un amigo, a quien dejó en una parada de colectivos en la zona del Malba. Su papá llegó a su casa a la 1 de la mañana y le escribió. "Me respondió que estaba viendo el eclipse, me mandó algunas fotos, interactuamos normal", relató el hombre. "Por cómo hablamos estaba perfecto".

Sus padres se fueron a dormir creyendo que el joven regresaría de madrugada a su casa en Recoleta, en avenida Santa Fe y Paraná.

"Después, a la mañana, nos encontramos con un posteo en redes sociales que había hecho, muy largo, tipo de despedida. Ahí empezamos a activar con los amigos, fuimos con el amigo que lo había acompañado", siguió el padre, en diálogo con Crónica TV.