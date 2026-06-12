Histórico: el inédito cobro de Facundo Tello en el Mundial 2026
El árbitro argentino debutó este viernes en el partido entre Canadá y Bosnia, por la primera fecha del Grupo B, y aplicó una de las reglas nuevas de la FIFA.
El partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por la primera fecha del Grupo B no solo dejó tela para cortar en lo futbolístico, sino que quedó marcado en los libros de historia de la FIFA, y nada menos que en el pito del argentino Facundo Tello, en su debut en el Mundial 2026.
En el césped del Toronto Stadium, se cobró por primera vez en una Copa del Mundo una de las nuevas y más comentadas reglas implementadas por el máximo organismo del fútbol: el límite de tiempo para los saques de banda.
El encargado de aplicar la ley a rajatabla fue el árbitro argentino, quien no dudó en sancionar la infracción ante la avivada o distracción de un futbolista europeo.
Cinco segundos y afuera: la jugada que sorprendió a Bosnia y que aplicó Facundo Tello
La acción ocurrió durante el desarrollo del encuentro cuando el defensor bosnio, Sead Kolašinac, se dispuso a reanudar el juego mediante un lateral. Con la intención de ganar unos segundos o buscando un compañero desmarcado, el futbolista demoró más de la cuenta.
Fue en ese preciso instante que Tello activó el protocolo de la nueva normativa. El juez argentino le controló estrictamente los 5 segundos de límite que tienen ahora los futbolistas para reanudar desde la banda; y al excederse en el tiempo estipulado, el árbitro detuvo la acción y determinó que la posesión de la pelota pasara de inmediato a manos de Canadá.
Una regla nacida para combatir la pérdida de tiempo en el Mundial 2026
Esta modificación reglamentaria comenzó a implementarse de manera oficial con el objetivo primordial de darle mayor dinamismo al juego y terminar con las habituales y tediosas demoras en los laterales, especialmente en los minutos finales de los partidos.
Aunque la norma ya se había probado previamente, su debut absoluto en la máxima cita mundialista de la mano de un árbitro argentino encendió el debate en las redes sociales. A partir de ahora, los jugadores de todas las selecciones están avisados: el cronómetro corre y un lateral mal administrado puede costar muy caro.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario