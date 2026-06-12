Histórico: el inédito cobro de Facundo Tello en el Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065532347554951678&partner=&hide_thread=false Debutó la nueva regla de FIFA



Facundo Tello le contó los 5 segundos en un lateral y la pelota pasó a ser de Canadá.pic.twitter.com/BohwHImoW4 — minutouno (@minutounocom) June 12, 2026

Una regla nacida para combatir la pérdida de tiempo en el Mundial 2026

Esta modificación reglamentaria comenzó a implementarse de manera oficial con el objetivo primordial de darle mayor dinamismo al juego y terminar con las habituales y tediosas demoras en los laterales, especialmente en los minutos finales de los partidos.

Aunque la norma ya se había probado previamente, su debut absoluto en la máxima cita mundialista de la mano de un árbitro argentino encendió el debate en las redes sociales. A partir de ahora, los jugadores de todas las selecciones están avisados: el cronómetro corre y un lateral mal administrado puede costar muy caro.