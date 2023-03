La ingeniosa respuesta de Jey Mammon a los dichos del papa Francisco sobre la homosexualidad

El comentario generó todo tipo de repudios alrededor del mundo. Jey Mammon, fiel a su estilo, le respondió con una cuota de humor e ironía: “Hola @Pontifex_es fui al psiquiatra recién. Me pregunto ‘quien te deriva’ le dije ‘El Papa’. Me dijo que la homosexualidad no es considerada enfermedad por la OMS (Organización Mundial de la Salud) desde hace un rato ya y que le manda un abrazo enorme”.