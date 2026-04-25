El legado de Michael Jackson revive en cines con su nueva biopic y álbum oficial
El estreno viene acompañado por una banda sonora con clásicos inolvidables y un videoclip renovado que reinterpreta “Human Nature” para una audiencia actual.
El universo de Michael Jackson suma un nuevo capítulo con el estreno de Michael, la esperada película biográfica que ya se encuentra en cines desde el 24 de abril. En simultáneo, se lanzó “Michael: Songs From the Motion Picture”, el álbum oficial que acompaña la producción y que ya puede escucharse en plataformas digitales y adquirirse en distintos formatos físicos.
El disco reúne 13 canciones presentes en el film y funciona como un recorrido por distintas etapas de la carrera del artista: desde sus comienzos junto a The Jackson 5 y The Jacksons, hasta su consagración como solista con álbumes fundamentales como Off the Wall y Thriller. Entre los temas seleccionados aparecen clásicos como “Billie Jean”, “Don’t Stop ’Til You Get Enough” y “Human Nature”, consolidando una colección que captura la evolución de su sonido y su impacto cultural.
Uno de los focos del lanzamiento está puesto en “Human Nature”, que estrena un nuevo videoclip con una estética cinematográfica contemporánea. Esta reinterpretación visual busca reconectar la obra del artista con nuevas audiencias, sin perder la esencia que convirtió a la canción en un himno generacional.
Además del lanzamiento musical, la experiencia se expande a nivel global con una serie de activaciones para fans: pop-ups temáticos en distintas ciudades del mundo que incluirán instalaciones inmersivas, pantallas con sus icónicos cortometrajes y distintas propuestas pensadas para celebrar su legado.
La película Michael propone una mirada amplia sobre la vida del artista, explorando tanto su ascenso meteórico como su dimensión más personal. Desde sus primeros pasos como figura central de The Jackson 5 hasta convertirse en un ícono global, el film pone el foco en su ambición creativa y en el camino que lo llevó a redefinir la música pop.
El rol protagónico está a cargo de Jaafar Jackson, quien debuta en cine interpretando a su tío. El elenco se completa con Nia Long, Miles Teller, Colman Domingo y Laura Harrier, entre otros. La dirección está a cargo de Antoine Fuqua y el guion fue escrito por John Logan.
La producción, impulsada por Lionsgate y Universal Pictures, busca ofrecer una experiencia integral que combine cine y música, acercando la historia de Michael Jackson a nuevas generaciones y reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes de la cultura global.
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