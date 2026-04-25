El legado de Michael Jackson revive en cines con su nueva biopic y álbum oficial

Además del lanzamiento musical, la experiencia se expande a nivel global con una serie de activaciones para fans: pop-ups temáticos en distintas ciudades del mundo que incluirán instalaciones inmersivas, pantallas con sus icónicos cortometrajes y distintas propuestas pensadas para celebrar su legado.

La película Michael propone una mirada amplia sobre la vida del artista, explorando tanto su ascenso meteórico como su dimensión más personal. Desde sus primeros pasos como figura central de The Jackson 5 hasta convertirse en un ícono global, el film pone el foco en su ambición creativa y en el camino que lo llevó a redefinir la música pop.

El rol protagónico está a cargo de Jaafar Jackson, quien debuta en cine interpretando a su tío. El elenco se completa con Nia Long, Miles Teller, Colman Domingo y Laura Harrier, entre otros. La dirección está a cargo de Antoine Fuqua y el guion fue escrito por John Logan.

La producción, impulsada por Lionsgate y Universal Pictures, busca ofrecer una experiencia integral que combine cine y música, acercando la historia de Michael Jackson a nuevas generaciones y reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes de la cultura global.