"Sí, tengo el vestido": el detalle desconocido hasta ahora de la relación de Chloé Bello y Gustavo Cerati
La modelo repasó el vínculo intesamente apasionado que la unió al líder de Soda Stereo. Los detalles en la nota.
Chloé Bello volvió a referirse públicamente a la historia sentimental que la unió a Gustavo Cerati, un vínculo tan breve como intenso que quedó atravesado para siempre por el ACV que sufrió el artista en 2010.
En una entrevista en el ciclo Que alguien le avise, de La Casa Stream, la modelo brindó nuevos detalles sobre aquella relación, desde sus inicios hasta los planes de futuro que tenían juntos y que quedaron truncos de manera repentina.
Según relató, el acercamiento entre ambos no fue inmediato, sino que el músico insistió durante años hasta conquistarla. “Él me correteó cuatro años”, contó con humor. En ese momento, ella tenía 22 años y él 50, una diferencia que en un principio le generaba dudas. Sin embargo, cuando finalmente aceptó salir con él, la relación avanzó rápidamente. “Nos enamoramos y no nos separamos más”, recordó. De hecho, a las pocas semanas ya convivían: “Fue muy intenso”.
Bello describió ese romance como profundamente emocional y hasta lo comparó con una historia trágica: “Era como Romeo y Julieta”.
Una boda planificada que no llegó a realizarse
Uno de los aspectos más impactantes de su testimonio fue la revelación de que ya tenían todo listo para casarse en Marruecos.
“Estábamos a dos semanas de casarnos”, aseguró, al explicar que el ACV del músico cambió por completo el rumbo de sus vidas. Cerati permaneció en coma durante más de cuatro años, hasta su fallecimiento en septiembre de 2014.
El vestido que aún conserva
La modelo también contó que todavía guarda el vestido de novia que iba a usar en esa ceremonia.
“Sí, tengo el vestido en casa, todo”, expresó, dejando entrever la carga emocional que conserva ese recuerdo.
Con el paso del tiempo, esa prenda se convirtió en un símbolo de la historia que vivió con el exlíder de Soda Stereo, un amor que quedó inconcluso de forma abrupta pero para mi siempre en su corazón.
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