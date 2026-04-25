"Sí, tengo el vestido": el detalle desconocido hasta ahora de la relación de Chloé Bello y Gustavo Cerati

“Estábamos a dos semanas de casarnos”, aseguró, al explicar que el ACV del músico cambió por completo el rumbo de sus vidas. Cerati permaneció en coma durante más de cuatro años, hasta su fallecimiento en septiembre de 2014.

El vestido que aún conserva

La modelo también contó que todavía guarda el vestido de novia que iba a usar en esa ceremonia.

“Sí, tengo el vestido en casa, todo”, expresó, dejando entrever la carga emocional que conserva ese recuerdo.

Con el paso del tiempo, esa prenda se convirtió en un símbolo de la historia que vivió con el exlíder de Soda Stereo, un amor que quedó inconcluso de forma abrupta pero para mi siempre en su corazón.