Independiente Rivadavia derrotó a Argentinos y es el primer clasificado a los playoffs del Torneo Apertura
Con un contundente 3 a 1, Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors y aseguró su lugar en los playoffs del Torneo Apertura de manera oficial.
Independiente Rivadavia, el equipo dirigido por Alfredo Berti, superó por 3 a 1 a Argentinos Juniors en el estadio Bautista Gargantini. Con esta gran victoria, la Lepra mendocina aseguró su clasificación a los esperados playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional y llega entonado para la Copa Libertadores.
El camino al triunfo de Independiente Rivadavia
El partido comenzó de la mejor manera para el local. A los 8 minutos, tras una excelente jugada colectiva, Juan Manuel Elordi ingresó por el segundo palo para empujar la pelota y abrir el marcador. Poco después, a los 15 minutos, el panorama se complicó para la visita cuando Hernán López Muñoz fue expulsado por el árbitro Darío Herrera tras golpear brutalmente a Leonard Costa, quien debió ser reemplazado por Villalba.
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Aprovechando la superioridad numérica, la ventaja se amplió rápidamente. A los 23 minutos, Leonel Bucca conectó de cabeza un buen centro desde la izquierda para poner el 2 a 0, confirmando la superioridad del equipo de Berti. Pese al dominio, en la última jugada de la primera mitad, Sebastián Prieto se lanzó al ataque y logró marcar el descuento para el "Bicho".
En el complemento, el dueño de casa volvió a golpear rápido para sellar la historia. Tras una clara chance individual de Matías Fernández que fue salvada en la línea, un centro perfecto de Elordi encontró a Alejo Osella, quien de cabeza sentenció el 3 a 1 definitivo.
Preocupación por la lesión de Fabrizio Sartori
La única mala noticia de la tarde en el Gargantini fue la salida de Fabrizio Sartori. Finalizando el primer tiempo, en una jugada desafortunada por la banda derecha, el ex Newell's manifestó fuertes dificultades para caminar, evidenciando un dolor agudo en la zona de la cadera.
El futbolista no pudo salir a disputar la segunda mitad y fue reemplazado por el delantero paraguayo Alex Arce. El cuerpo médico evaluará su evolución durante los próximos días, pensando en el trascendental choque que se viene frente a Fluminense por la fase de grupos.
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