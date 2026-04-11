Independiente Rivadavia derrotó a Argentinos y es el primer clasificado a los playoffs del Torneo Apertura

Preocupación por la lesión de Fabrizio Sartori

La única mala noticia de la tarde en el Gargantini fue la salida de Fabrizio Sartori. Finalizando el primer tiempo, en una jugada desafortunada por la banda derecha, el ex Newell's manifestó fuertes dificultades para caminar, evidenciando un dolor agudo en la zona de la cadera.

El futbolista no pudo salir a disputar la segunda mitad y fue reemplazado por el delantero paraguayo Alex Arce. El cuerpo médico evaluará su evolución durante los próximos días, pensando en el trascendental choque que se viene frente a Fluminense por la fase de grupos.