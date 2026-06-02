Cierra parte del Tren Sarmiento: las razones
Trenes Argentinos anunció que el Tren Sarmiento tendrá un recorrido limitado durante este fin de semana debido a las obras vigentes de infraestructura.
La empresa Trenes Argentinos comunicó a los usuarios que el Tren Sarmiento circulará de manera reducida entre las estaciones Once y Merlo durante el próximo sábado 6 y domingo 7 de junio. Esta medida excepcional se debe a los trabajos de instalación de nuevos circuitos y renovación del señalamiento.
Las tareas forman parte de un plan destinado a mejorar la seguridad y la operatividad del servicio ferroviario en el tramo comprendido entre las estaciones de Once y Moreno.
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El cronograma de cortes en el Tren Sarmiento
Para evitar inconvenientes, los pasajeros deberán tener en cuenta las siguientes restricciones en los horarios del transporte metropolitano:
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Sábado 6 de junio: Desde las 10:00 hasta el último tren de la jornada, el servicio estará limitado hasta la estación Merlo. Además, se registrarán cancelaciones parciales en Castelar.
Domingo 7 de junio: Desde la salida del primer tren y hasta las 20:00 horas, las formaciones también prestarán un servicio reducido exclusivamente hasta Merlo.
Según lo informado de manera oficial, el transporte público volverá a funcionar con normalidad a partir del lunes 8 de junio, una vez finalizadas las tareas de modernización estructural.
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