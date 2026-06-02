Cambió el clima y vuelven las lluvias: qué día arranca el temporal con 50 mm de agua y qué pasa en el AMBA
VEl panorama climático no parece muy alentador para la continuidad de la semana, ya que hay una fecha que se afianza como la del retorno de las lluvias.
El inicio de junio mantiene la tendencia meteorológica que caracterizó el cierre de mayo, pero se acercan las lluvias. La continuidad de la semana será con un panorama idéntico al de los últimos diez días: abundante nubosidad en gran parte del centro y norte del país, neblinas matinales y un elevado porcentaje de humedad que intensifica la percepción del frío.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encadena más de una semana bajo cielos grises y bancos de niebla frecuentes. Debido a la saturación de las capas bajas de la atmósfera en un marco de estabilidad, este ciclo de reducción de visibilidad durante las madrugadas y primeras horas de la mañana se mantendrá al menos hasta la mitad de la semana, disipándose recién hacia el mediodía, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.
Para este miércoles, las temperaturas en la región central oscilarán entre los 8°C de mínima y máximas que difícilmente superen los 17°C o 18°C, por lo que se recomienda extremar las precauciones al conducir por rutas del centro y el Litoral.
Qué día cambia el clima y vuelven las lluvias al AMBA
El jueves 4 de junio marcará el fin de esta relativa calma climática, siempre según el sitio especializado. El avance de un frente frío desde el norte de la Patagonia hacia la región Pampeana reactivará las precipitaciones que escasearon durante casi todo el mes anterior.
El área más afectada por las lluvias y tormentas iniciales se extenderá desde la provincia de Córdoba hacia el centro y sudeste de Buenos Aires, donde se prevén acumulados de hasta 40 milímetros (con menor intensidad en localidades como Tandil y Mar del Plata).
En tanto, el norte bonaerense y el sur del Litoral no registrarán modificaciones de importancia durante esta primera jornada.
Hacia la madrugada y el transcurso del viernes 5 de junio, el mal tiempo se intensificará en el centro del país. El noroeste de Buenos Aires sumará entre 30 y 40 milímetros de agua, mientras que en La Pampa y el sur de Córdoba los acumulados podrían trepar hasta los 50 milímetros.
La inestabilidad también alcanzará al Noroeste Argentino (NOA) con marcas aisladas de hasta 50 milímetros, al tiempo que se registrarán las primeras nevadas de la temporada en el oeste de Cuyo y el noroeste patagónico, una ventana favorable para los centros de esquí.
Fin de semana inestable y posterior descenso térmico
El panorama para el sábado continuará dominado por el cielo cubierto en el centro y norte del territorio nacional. Los sectores con lloviznas y lluvias dispersas se ampliarán con el correr de las horas, afectando a la mayor parte de Cuyo, Córdoba, la provincia de Buenos Aires y el centro y sur del Litoral, con registros que de manera localizada superarán los 20 milímetros.
Para el domingo, el sistema de precipitaciones se desplazará hacia el norte, concentrando máximos de 20 milímetros en el norte del Litoral. En la franja central del país, las condiciones comenzarán a mejorar de forma gradual, dejando un importante aporte de agua para los suelos que sufrieron el déficit hídrico de mayo.
Finalmente, la segunda semana de junio iniciará con una rotación del viento que provocará un descenso marcado y progresivo de las marcas térmicas. De acuerdo a las proyecciones meteorológicas, el aire frío se consolidará con el correr de los días, abriendo la probabilidad del retorno de heladas generales en toda la región central hacia el siguiente fin de semana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario