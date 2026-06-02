Cambió el clima y vuelven las lluvias: qué día arranca el temporal con 50 mm de agua y qué pasa en el AMBA

image Cambió el clima y vuelven las lluvias, según Meteored.

En tanto, el norte bonaerense y el sur del Litoral no registrarán modificaciones de importancia durante esta primera jornada.

Hacia la madrugada y el transcurso del viernes 5 de junio, el mal tiempo se intensificará en el centro del país. El noroeste de Buenos Aires sumará entre 30 y 40 milímetros de agua, mientras que en La Pampa y el sur de Córdoba los acumulados podrían trepar hasta los 50 milímetros.

La inestabilidad también alcanzará al Noroeste Argentino (NOA) con marcas aisladas de hasta 50 milímetros, al tiempo que se registrarán las primeras nevadas de la temporada en el oeste de Cuyo y el noroeste patagónico, una ventana favorable para los centros de esquí.

Fin de semana inestable y posterior descenso térmico

El panorama para el sábado continuará dominado por el cielo cubierto en el centro y norte del territorio nacional. Los sectores con lloviznas y lluvias dispersas se ampliarán con el correr de las horas, afectando a la mayor parte de Cuyo, Córdoba, la provincia de Buenos Aires y el centro y sur del Litoral, con registros que de manera localizada superarán los 20 milímetros.

Para el domingo, el sistema de precipitaciones se desplazará hacia el norte, concentrando máximos de 20 milímetros en el norte del Litoral. En la franja central del país, las condiciones comenzarán a mejorar de forma gradual, dejando un importante aporte de agua para los suelos que sufrieron el déficit hídrico de mayo.

Finalmente, la segunda semana de junio iniciará con una rotación del viento que provocará un descenso marcado y progresivo de las marcas térmicas. De acuerdo a las proyecciones meteorológicas, el aire frío se consolidará con el correr de los días, abriendo la probabilidad del retorno de heladas generales en toda la región central hacia el siguiente fin de semana.