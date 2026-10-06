Inversión petrolera en Santa Cruz: Claudio Vidal anunció una millonaria campaña
“Dijimos que íbamos a poner de pie la actividad petrolera y lo estamos haciendo”, indicó el gobernador de Santa Cruz.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó una reunión de trabajo junto al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y los principales directivos de la compañía Crown Point Energía —su presidente, Pablo Peralta, y el vicepresidente, Eduardo Oliver— con el objetivo de analizar la nueva campaña de perforación y los próximos pasos operativos de la firma en la provincia.
Durante el cónclave, las autoridades repasaron el programa de inversiones que la empresa desarrolla en cumplimiento de los compromisos asumidos con el Estado provincial en 2024, apuntando a incorporar nuevas reservas, potenciar la producción y explorar formaciones hidrocarburíferas aún no desarrolladas en la región.
Tres nuevos pozos y una inyección superior a los 7,2 millones de dólares
El plan de la operadora contempla la ejecución de tres perforaciones en los yacimientos Koluel Kayke y Piedra Clavada, respaldadas por una inversión total superior a los 7,2 millones de dólares. Las tareas operativas estarán a cargo del equipo SAI 383.
Los trabajos se focalizarán en las formaciones Mina El Carmen, Caleta Olivia y D-129, alcanzando profundidades de hasta 2.550 metros. Como punto destacado de la campaña sobresale la perforación del pozo KK-2003, de carácter netamente exploratorio, que buscará constatar el potencial productivo de la formación D-129 en el área.
"No queremos solamente administrar lo que ya existe. Necesitamos explorar, encontrar nuevas reservas y generar las condiciones para que la actividad petrolera tenga futuro en Santa Cruz", enfatizó el mandatario provincial durante el encuentro.
Empleo local: prioridad para los trabajadores desvinculados
Más allá de los aspectos técnicos y financieros, uno de los ejes centrales del encuentro giró en torno a la situación laboral del sector hidrocarburífero. En esa línea, se acordó formalmente que los operarios desvinculados de la actividad en los últimos meses tendrán prioridad absoluta al momento de concretarse las nuevas incorporaciones de personal.
“Detrás de cada equipo que vuelve a trabajar hay familias que necesitan recuperar estabilidad. Nuestra prioridad son los trabajadores que quedaron afuera de la actividad y necesitan volver a tener una oportunidad”, remarcó Vidal, vinculando de manera directa el incremento de la producción con la restitución de puestos de trabajo.
El gobernador insistió en que el repunte de la industria debe traducirse en un beneficio tangible para el tejido social santacruceño: "Recuperar la producción también significa recuperar puestos de trabajo. Ese fue nuestro compromiso desde el primer día y es lo que estamos defendiendo en cada reunión con las operadoras", añadió.
Estrategia a futuro y expectativas de expansión
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que los resultados de esta campaña exploratoria podrían abrir la puerta a nuevas oportunidades de perforación y desembarco de capitales en ambos yacimientos, dinamizando no sólo a la operadora madre sino a toda la cadena de valor conformada por pymes locales, empresas de servicios y proveedores regionales.
“Sé lo que significa ver un equipo trabajando. Detrás de cada perforación hay trabajadores, empresas de servicios, proveedores y familias que dependen de esta actividad”, reflexionó el gobernador.
Para finalizar, Vidal ratificó el rumbo de la política energética implementada por su administración: "Dijimos que íbamos a recuperar la actividad, atraer inversiones y volver a poner los equipos en movimiento. Lo estamos haciendo, siempre con la condición de que esa recuperación también llegue a los trabajadores santacruceños", concluyó.
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