Inversión petrolera en Santa Cruz: Claudio Vidal anunció una millonaria campaña

Empleo local: prioridad para los trabajadores desvinculados

Más allá de los aspectos técnicos y financieros, uno de los ejes centrales del encuentro giró en torno a la situación laboral del sector hidrocarburífero. En esa línea, se acordó formalmente que los operarios desvinculados de la actividad en los últimos meses tendrán prioridad absoluta al momento de concretarse las nuevas incorporaciones de personal.

“Detrás de cada equipo que vuelve a trabajar hay familias que necesitan recuperar estabilidad. Nuestra prioridad son los trabajadores que quedaron afuera de la actividad y necesitan volver a tener una oportunidad”, remarcó Vidal, vinculando de manera directa el incremento de la producción con la restitución de puestos de trabajo.

El gobernador insistió en que el repunte de la industria debe traducirse en un beneficio tangible para el tejido social santacruceño: "Recuperar la producción también significa recuperar puestos de trabajo. Ese fue nuestro compromiso desde el primer día y es lo que estamos defendiendo en cada reunión con las operadoras", añadió.

Estrategia a futuro y expectativas de expansión

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que los resultados de esta campaña exploratoria podrían abrir la puerta a nuevas oportunidades de perforación y desembarco de capitales en ambos yacimientos, dinamizando no sólo a la operadora madre sino a toda la cadena de valor conformada por pymes locales, empresas de servicios y proveedores regionales.

“Sé lo que significa ver un equipo trabajando. Detrás de cada perforación hay trabajadores, empresas de servicios, proveedores y familias que dependen de esta actividad”, reflexionó el gobernador.

Para finalizar, Vidal ratificó el rumbo de la política energética implementada por su administración: "Dijimos que íbamos a recuperar la actividad, atraer inversiones y volver a poner los equipos en movimiento. Lo estamos haciendo, siempre con la condición de que esa recuperación también llegue a los trabajadores santacruceños", concluyó.