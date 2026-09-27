"El gas no es un lujo": el duro reclamo de la senadora Natalia Gadano tras el recorte en la Ley de Zonas Frías

"Señores gobernadores, este era el momento para cerrarles el grifo"

En sintonía con las declaraciones del video, el texto que acompañó la publicación reforzó el llamado a la acción de los mandatarios provinciales ante la sanción de la normativa que encarecerá las tarifas en las zonas más australes.

"Señores gobernadores, este era el momento para cerrarles el grifo. En la Patagonia, el gas no es un lujo. Es una necesidad", escribió Gadano.

Y concluyó advirtiendo sobre el impacto económico que sufrirán los hogares de la región: "Con las nuevas condiciones de la Ley de Zona Fría, pagar la factura se vuelve cada vez más difícil para las familias. Señores gobernadores, ahora es el momento de cerrarle la canilla al Ejecutivo. No podemos permitir que sigan cargando el costo del ajuste sobre quienes viven en una de las provincias más frías del país".