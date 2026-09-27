"El gas no es un lujo": el duro reclamo de la senadora Natalia Gadano tras el recorte en la Ley de Zonas Frías
La legisladora por Santa Cruz difundió un duro video repudiando a sus pares patagónicos que apoyaron las modificaciones.
La aprobación en el Senado de las modificaciones a la Ley de Zonas Frías, que implican un recorte en los subsidios al gas, desató un fuerte cruce político en la región patagónica. En este contexto, la senadora nacional por Santa Cruz Natalia Gadano apuntó con dureza contra el oficialismo, pero también lanzó un severo pase de factura a los gobernadores provinciales.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la legisladora rechazó categóricamente la medida legislativa y recordó las advertencias lanzadas oportunamente por los mandatarios provinciales frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional.
"Es una necesidad y calidad de vida"
En su mensaje audiovisual, Gadano remarcó que las bajas temperaturas en el sur del país convierten al servicio de gas en un recurso indispensable y no en un privilegio. "Para nosotros la calefacción no es un lujo, es una necesidad, es calidad de vida. Me parece imperdonable que tengamos un dictamen firmado por legisladores patagónicos", expresó con indignación.
Posteriormente, la senadora interpeló directamente al mandatario chubutense trayendo a colación sus anteriores amenazas de retención de recursos energéticos.
"El gobernador de Chubut había dicho que si el Ejecutivo nacional le daba la espalda a los patagónicos, le iba a cerrar la llave de gas. Le quiero decir al gobernador de Chubut que llegó ese momento y no el de mandar a sus legisladores a votar una ley que impacta directamente en el bolsillo de los patagónicos", sentenció la legisladora.
"Señores gobernadores, este era el momento para cerrarles el grifo"
En sintonía con las declaraciones del video, el texto que acompañó la publicación reforzó el llamado a la acción de los mandatarios provinciales ante la sanción de la normativa que encarecerá las tarifas en las zonas más australes.
"Señores gobernadores, este era el momento para cerrarles el grifo. En la Patagonia, el gas no es un lujo. Es una necesidad", escribió Gadano.
Y concluyó advirtiendo sobre el impacto económico que sufrirán los hogares de la región: "Con las nuevas condiciones de la Ley de Zona Fría, pagar la factura se vuelve cada vez más difícil para las familias. Señores gobernadores, ahora es el momento de cerrarle la canilla al Ejecutivo. No podemos permitir que sigan cargando el costo del ajuste sobre quienes viven en una de las provincias más frías del país".
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