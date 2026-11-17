Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 y no se traslada el feriado que cae martes
El calendario confirma que el 8 de diciembre mantendrá su fecha por ser feriado inamovible. La normativa de Javier Milei regula los días trasladables.
De acuerdo con el cronograma de feriados establecido por el Gobierno y el marco normativo fijado por el Decreto 614/2025 firmado por Javier Milei, el próximo martes 8 de diciembre —fecha en la que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María— no se traslada.
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La aclaración resulta clave ante las dudas habituales sobre los corrimientos de fechas en el calendario laboral. Mientras la Ley 27.399 y las disposiciones reglamentarias del Poder Ejecutivo determinan el esquema de movilidad para los feriados trasladables, la conmemoración religiosa del 8 de diciembre reviste carácter de inamovible, por lo que no sufre modificaciones pese a caer un día martes.
Qué establece el Decreto 614/2025 sobre los feriados y cómo queda diciembre
Mediante el Decreto 614/2025, el presidente Javier Milei reglamentó los vacíos legales existentes en torno a los feriados nacionales trasladables que coinciden con fines de semana (sábados o domingos), facultando a la Jefatura de Gabinete de Ministros a disponer su eventual corrimiento al lunes posterior o al viernes anterior.
No obstante, la norma ratifica la vigencia plena de la Ley 27.399 respecto de las fechas inamovibles, las cuales permanecen fijas sin importar el día de la semana en que ocurran. De este modo, el esquema de descanso para el último mes del año queda conformado de la siguiente manera:
- Lunes 7 de diciembre: fue designado como día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá conformar un fin de semana largo de cuatro días junto al feriado del martes.
- Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible por la celebración de Navidad.
Al tratarse de un feriado nacional inamovible, el martes 8 de diciembre rigen las normas legales habituales de descanso dominical: en caso de que un trabajador deba prestar servicios durante esa jornada, le corresponderá percibir el pago doble de su remuneración diaria habitual.
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