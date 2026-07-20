José Antonio Marina Torres, pedagogo de 87 años: "La inteligencia no pasa por acumular conocimientos"

Además, el pensador español plantea una advertencia sobre el impacto de la tecnología en la forma de pensar. Si bien reconoce que las herramientas digitales simplifican muchas tareas, también señala que pueden llevar al cerebro a depender demasiado de soluciones rápidas y reducir el esfuerzo mental. Esa comodidad, explica, puede favorecer nuevas formas de adicciones digitales y debilitar la capacidad de concentración y análisis profundo.

Marina también cuestiona lo que define como una generación de jóvenes con menor tolerancia a las dificultades. En su mirada, durante años se instaló la idea de que “lo importante es ser feliz” sin contemplar que el desarrollo personal también requiere atravesar obstáculos. Cuando ese mensaje se combina con estímulos constantes y recompensas inmediatas, aumenta el riesgo de buscar refugio en las pantallas, sustancias u otros mecanismos para evitar el malestar.

Durante una conversación con Ricardo Moya, el autor destacó la importancia de fortalecer la atención voluntaria frente a los estímulos que buscan captar la mente de manera permanente. Las redes sociales, según explicó, están diseñadas para mantener a las personas conectadas durante largos períodos. Frente a ese escenario, propone una educación enfocada en controlar los impulsos, administrar los deseos y recuperar la capacidad de concentrarse.