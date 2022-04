Qué hizo Darthés en sus últimas horas trabajando de actor

daniela pantano

Pantano profundizó: “Estaba muy tranquilo, muy metido en el trabajo y concentrado, filmábamos y se iba al camarín y era así nada más. No fue el proyecto más difícil que tuve que hacer, me he encontrado con gente que abusan del poder y te tiran indirectas y cosas, sé como frenar esas situaciones pero con Darthés no me pasó nada”.

“Nunca sentí tensión con él en Simona, justo apareció todo este lío y estaba súper cuidadoso y amable por demás, no me quiero meter demasiado en el tema porque me voy de boca, no tengo nada para decir de él porque fue muy correcto”, agregó.

Recordemos que el juicio se reanudó y se esperan novedades en las próximas semanas. En los últimos días salió a la luz una imagen del actor en las playas de Rio de Janeiro.