La drástica decisión de Gran Hermano Generación Dorada respecto a la continuidad de Andrea del Boca

Frente a las reiteradas consultas de los fanáticos del certamen, este martes por la mañana Santiago del Moro rompió el silencio a través de sus Instagram Stories. Tras obtener los resultados correspondientes, el animador anunció la salida definitiva de la participante. "Andrea no podrá regresar a la casa", sentenció el conductor, dejando en claro que la desvinculación fue por estricta indicación médica.