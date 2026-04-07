La drástica decisión de Gran Hermano Generación Dorada respecto a la continuidad de Andrea del Boca
Tras sufrir una fuerte caída en la cocina, los médicos determinaron que Andrea del Boca abandone definitivamente la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
Luego de protagonizar un preocupante accidente doméstico dentro de la casa, la reconocida actriz Andrea del Boca quedó sorpresivamente eliminada de Gran Hermano Generación Dorada. El conductor del exitoso reality show, Santiago del Moro, fue el encargado de confirmar la triste noticia tras recibir el parte médico oficial.
Cómo fue la brutal caída de Andrea del Boca
El dramático episodio ocurrió durante la noche del lunes, cuando la figura del espectáculo se resbaló en el piso de la cocina y cayó de frente. Producto del terrible impacto, su cabeza golpeó violentamente contra una de las puertas del mueble que se encuentra ubicado de manera adyacente a la heladera.
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Al quedar muy dolorida en el suelo y manifestar que no podía levantarse por sus propios medios, los médicos ingresaron de urgencia y la retiraron en camilla de la casa para realizarle estudios clínicos completos tras el golpe.
Frente a las reiteradas consultas de los fanáticos del certamen, este martes por la mañana Santiago del Moro rompió el silencio a través de sus Instagram Stories. Tras obtener los resultados correspondientes, el animador anunció la salida definitiva de la participante. "Andrea no podrá regresar a la casa", sentenció el conductor, dejando en claro que la desvinculación fue por estricta indicación médica.
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