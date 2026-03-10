El Gobierno multó a FATE por no cumplir la conciliación obligatoria

La Justicia le dio la razón a los trabajadores de FATE y frenó el desalojo de la planta

La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó la orden de desalojo de la planta de FATE en San Fernando, ocupada por trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) tras el cierre de la fábrica y el despido de 920 empleados. El fallo también considera que se trata de un conflicto laboral y no penal.

En ese contexto, la conducción del SUTNA se reunió en La Plata con legisladores bonaerenses para presentar un proyecto de ley orientado a proteger la fabricación de neumáticos para colectivos y camiones, iniciativa que apunta a garantizar la continuidad de una producción que consideran estratégica para el transporte de cargas y de pasajeros en el país.

"FATE es la única productora de estos neumáticos y este país se mueve sobre camiones porque tenemos una red de trenes muy chica. Es un hecho estratégico", expresó Alejandro Crespo. Entre las alternativas que impulsa el gremio figura la sanción de una ley de protección que permita al Estado provincial intervenir en el directorio para reactivar la actividad.

Mientras tanto, la planta ubicada en San Fernando continúa cerrada y bajo control de los trabajadores. La firma había solicitado el desalojo de la planta, pero la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó esa orden a través de su Sala II.

El secretario general del SUTNA destacó la resolución judicial y señaló que se basó en el reconocimiento de un conflicto colectivo y explicó que el fallo entendió que los trabajadores reclaman frente a un "lock out patronal" y que se trata de una situación de carácter laboral, no penal.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) informó que continúa realizando gestiones conjuntas con el SUTNA ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para reclamar el pago de los salarios adeudados a los trabajadores de FATE. Y destacó el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro y subrayó que la resolución reafirma "el carácter legítimo de las acciones en defensa de los puestos de trabajo".