La IA eligió a los 3 candidatos para ganar el Mundial 2026: qué chances tiene la Selección Argentina

Más atrás, pero todavía dentro del lote de favoritos, aparecen Brasil e Inglaterra. La selección brasileña figura como candidata por peso propio y tradición, aunque los modelos destacan que su verdadero potencial estaría en la maduración de sus jóvenes talentos, muchos de ellos protagonistas en la élite europea.

En el caso de Inglaterra, la inteligencia artificial detecta uno de los planteles con mayor valor de mercado del torneo, con un equilibrio poco común entre solidez defensiva y potencia ofensiva, un combo que la convierte en una amenaza constante en cruces mano a mano desde octavos y cuartos de final.