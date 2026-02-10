La IA eligió a los 3 candidatos para ganar el Mundial 2026: qué chances tiene la Selección Argentina
La inteligencia artificial, protagonista tecnológica del Mundial 2026, ya lanzó su pronóstico y anticipó quién será el seleccionado que levantará la Copa del Mundo.
La inteligencia artificial tendrá un rol central en el Mundial 2026 y promete marcar un antes y un después en la forma de analizar la competencia. Además de ser utilizada para el seguimiento físico de los jugadores y la prevención de lesiones, en las últimas horas estos sistemas avanzados procesaron millones de datos estadísticos, rendimientos históricos y variables de juego.
La IA eligió al ganador del Mundial 2026
La inteligencia artificial volvió a meterse de lleno en la previa del Mundial 2026 con una proyección que dejó definiciones fuertes. A partir del cruce de estadísticas históricas, rendimiento individual y colectivo, experiencia en torneos cortos y profundidad de plantel, los modelos identificaron a tres selecciones como las principales candidatas a quedarse con la Copa del Mundo. La clave del análisis estuvo puesta en la capacidad de sostener un alto nivel competitivo durante partidos decisivos.
En ese escenario, Francia, Argentina y España aparecen al tope del ranking. El seleccionado francés se apoya en un recambio generacional de élite, con jóvenes figuras ya consolidadas en las principales ligas europeas.
La Albiceleste, por su parte, mantiene la columna vertebral que la llevó al título en la edición pasada, a la que suma la experiencia y el liderazgo de sus referentes, un factor que la inteligencia artificial pondera de manera especial en instancias eliminatorias.
España completa el tridente gracias a un sistema de juego estable, basado en la posesión y la presión alta, que los algoritmos consideran altamente eficiente para generar situaciones de peligro.
Más atrás, pero todavía dentro del lote de favoritos, aparecen Brasil e Inglaterra. La selección brasileña figura como candidata por peso propio y tradición, aunque los modelos destacan que su verdadero potencial estaría en la maduración de sus jóvenes talentos, muchos de ellos protagonistas en la élite europea.
En el caso de Inglaterra, la inteligencia artificial detecta uno de los planteles con mayor valor de mercado del torneo, con un equilibrio poco común entre solidez defensiva y potencia ofensiva, un combo que la convierte en una amenaza constante en cruces mano a mano desde octavos y cuartos de final.
