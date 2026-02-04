La Selección Argentina confirmó que hará base en Kansas City durante el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó oficialmente que la Selección Argentina hará base en Kansas City durante el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni disputará allí dos de los tres partidos de la fase de grupos, tras una serie de inspecciones que definieron a la ciudad como la opción más conveniente. La decisión fue comunicada este miércoles por la AFA a través de sus redes sociales, luego de un trabajo de análisis encabezado por el cuerpo técnico y el área administrativa del seleccionado nacional.