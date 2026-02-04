La Selección Argentina confirmó que hará base en Kansas City durante el Mundial 2026
La AFA confirmó que la Selección Argentina tendrá su base en Kansas City durante el Mundial 2026, donde jugará dos partidos del Grupo J.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó oficialmente que la Selección Argentina hará base en Kansas City durante el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni disputará allí dos de los tres partidos de la fase de grupos, tras una serie de inspecciones que definieron a la ciudad como la opción más conveniente. La decisión fue comunicada este miércoles por la AFA a través de sus redes sociales, luego de un trabajo de análisis encabezado por el cuerpo técnico y el área administrativa del seleccionado nacional.
Según detalló el comunicado oficial, la elección se dio “tras varios viajes de inspección” realizados por el preparador físico Luis Martín, el preparador físico alterno Juan Tamone y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, quienes elaboraron un informe final determinante.
Kansas City, la base de la Selección Argentina en el Mundial 2026
La AFA explicó que Kansas City fue elegida principalmente por las distancias entre las sedes y por las comodidades que ofrece para la delegación durante la competencia. En esa ciudad, la Albiceleste disputará el partido inaugural ante Argelia y el cierre del grupo frente a Jordania.
“Su lugar en el mapa es en el medio oeste de Estados Unidos, cerca del centro geográfico del país, en la confluencia del río Misuri y el río Kansas”, detallaron desde la Asociación, junto con una descripción climática de la región. En cuanto al clima, señalaron que la ciudad se encuentra en una zona de transición entre subtropical húmedo y continental húmedo, con veranos calurosos y húmedos, influenciados por corrientes provenientes del Golfo de México.
Así se jugará el Grupo J del Mundial 2026
La Selección Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El cronograma confirmado es el siguiente:
Fecha 1
Martes 16/6: Argentina vs. Argelia | Kansas City Stadium | 22.00
Miércoles 17/6: Austria vs. Jordania | San Francisco Bay Area Stadium | 01.00
Fecha 2
Lunes 22/6: Argentina vs. Austria | Dallas Stadium | 14.00
Martes 23/6: Jordania vs. Argelia | San Francisco Bay Area Stadium | 00.00
Fecha 3
Sábado 27/6: Jordania vs. Argentina | Kansas City Stadium | 23.00
Sábado 27/6: Argelia vs. Austria | Dallas Stadium | 23.00
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario