La inteligencia artificial reveló cuáles son las carreras que tienen más futuro
La inteligencia artificial detectó carreras con rápida salida laboral que pueden iniciarse después de los 35 años, sin tener que empezar desde cero.
Según la inteligencia artificial, cambiar de rumbo laboral después de los 35 años puede convertirse en una decisión estratégica. La experiencia acumulada, sumada a la búsqueda de nuevos desafíos o de mayor estabilidad, impulsa a muchas personas a apostar por una nueva etapa profesional.
Al analizar las tendencias del mercado, la inteligencia artificial identificó carreras y oficios con alta demanda donde el factor humano sigue siendo fundamental. Estas opciones ofrecen buenas oportunidades laborales y presentan menor riesgo frente al avance de la automatización.
Las carreras recomendadas por la IA para mayores de 35
Entre las alternativas con mejor proyección laboral aparece la tecnicatura en prótesis y ortesis, una formación que combina conocimientos técnicos, atención sanitaria y trabajo personalizado con pacientes.
Según el análisis de la inteligencia artificial, es uno de los perfiles con mayor potencial de crecimiento debido a que requiere criterio profesional, capacidad de adaptación y contacto humano, aspectos que hoy siguen siendo difíciles de reemplazar mediante procesos automatizados.
Además, existen otras carreras y oficios que responden a necesidades del mercado laboral y que presentan una demanda sostenida tanto en Argentina como en otros países:
- Cuidados domiciliarios y geriatría: el envejecimiento de la población incrementó la necesidad de profesionales capacitados para asistir a adultos mayores. Se trata de una actividad donde la empatía, la paciencia y el acompañamiento diario son tan importantes como los conocimientos técnicos. Además, puede iniciarse a través de cursos de corta duración.
- Higiene y seguridad laboral: cada vez más empresas, industrias y obras necesitan especialistas que supervisen el cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos. Es una salida laboral con oportunidades en múltiples sectores productivos y con buenas perspectivas de crecimiento.
- Educación especial: el acompañamiento de niños, jóvenes y adultos con necesidades específicas demanda habilidades que van más allá de la enseñanza tradicional. La creatividad, la comprensión y la capacidad de adaptación son fundamentales en una tarea donde la inteligencia artificial puede colaborar, pero no sustituir el vínculo humano.
- Mantenimiento industrial: pese al avance de la automatización, las fábricas continúan requiriendo técnicos preparados para diagnosticar problemas, calibrar equipos y resolver situaciones imprevistas. Es una profesión asociada a la estabilidad laboral y a salarios competitivos.
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