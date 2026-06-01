La IA reveló cuáles son los cursos para conseguir trabajo: los detalles

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Los especialistas en esta área son cada vez más buscados, ya que las compañías necesitan prevenir ataques informáticos, proteger datos y mejorar sus sistemas de seguridad.

La IA también recomienda capacitarse en programación y desarrollo web, debido a que muchas empresas buscan profesionales capaces de crear aplicaciones, páginas y soluciones digitales.

Entre las habilidades más solicitadas aparecen conocimientos en lenguajes de programación, bases de datos y herramientas utilizadas por equipos tecnológicos.

Por otro lado, los cursos vinculados al marketing digital continúan ganando importancia. Saber manejar redes sociales, publicidad online, posicionamiento web y análisis de datos puede abrir oportunidades laborales en diferentes sectores.

Además de las áreas técnicas, la inteligencia artificial destaca la importancia de desarrollar habilidades blandas como liderazgo, comunicación, resolución de problemas y trabajo en equipo.

Según este análisis, combinar conocimientos digitales con capacidades humanas puede convertirse en una de las mejores estrategias para conseguir trabajo y mantenerse competitivo en el mercado actual.