Las redes sociales y su origen: la genial anécdota de Cherquis Bialo en Radio 10

Para graficar esta actitud negacionista y destructiva, el experimentado cronista ofreció tres ejemplos brillantes, imitando el tono soberbio y descreído de aquel clásico personaje de barrio que siempre intentaba quitarle valor a las figuras más inmensas de la historia contemporánea.

Embed - "LA MARCHA DE MAÑANA ES POR LOS AÑOS DE LUCHA" | Ernesto Cherquis Bialo en #MañanaSylvestre

De Juan Manuel Fangio a Marilyn Monroe: dudando de todo

El primer ejemplo de su imperdible monólogo se centró en el automovilismo y las proezas del Chueco: "Ganó Fangio en Monza. Decía el boludo: ‘¿Cómo no va a ganar si lo hacen abandonar al otro para darle el coche y además está con Ferrari?’".

Luego, llevó la analogía al ámbito de su amado fútbol, recordando a la legendaria delantera de Núñez: "Ganaba La Máquina de River, una exhibición extraordinaria. ‘¿Cómo no va a ganar si todos los referís están todos comprados para que River o Boca se hagan campeones, giles?’", dramatizaba el comunicador con su inconfundible estilo arrabalero.

Finalmente, el último ejemplo apuntó al cine y a una de las mayores divas de Hollywood para dejar en evidencia la superficialidad de la crítica: "Se estrenaba una película con Marilyn Monroe y el tipo decía: ‘Me gustaría verla en vivo, a ver si tiene las facciones que tiene... ustedes se comen la galletita del maquillaje. Y esa pollera... andá a saber si las gambas son de ella’".

LEÉ TAMBIÉN: Calendario 2026: Javier Milei apagó el feriado del lunes 23 de marzo y lo sesgó a un grupo de privilegiados

El veredicto final sobre el mundo digital

Ante la insistencia del sujeto, Cherquis explicó que los habitués que estaban concentrados discutiendo sobre el Charro Moreno o José María Gatica terminaban echándolo diplomáticamente. "Andá, tomate... che, servile algo a este", le decían para que se callara, hasta que finalmente "el tipo se iba". Como todos madrugaban para trabajar, el bar cerraba y el ciclo del "opinólogo" se repetía al día siguiente sin mayores consecuencias.

La conclusión de la historia llegó con una sentencia demoledora que hoy resuena con total vigencia para explicar el fenómeno de los famosos haters y la virulencia en internet. "Ese boludo, hoy son las redes sociales. Es decir, hemos transmutado los boludos en abrevantes de redes sociales", sentenció el maestro del periodismo. Un diagnóstico perfecto, con acento de tablón y sabiduría de mesa de café, que hoy los usuarios se encargan de aplaudir y mantener vivo.