El deleznable mensaje de Gustavo Noriega tras la muerte de Cherquis Bialo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Gus_Noriega/status/2035335040847020538&partner=&hide_thread=false Estamos tan mal que están hablando de Cherquis como si fuera David Foster Wallace. Paremos un poco. — Gustavo Noriega (@Gus_Noriega) March 21, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/escuchapodcast/status/2035426508328558814&partner=&hide_thread=false Das asco. Repugnancia. — Pablo Fisher (@escuchapodcast) March 21, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/fabipa90/status/2035355041121350013&partner=&hide_thread=false Vos solo serás recordado por esto pic.twitter.com/ntksJerfEh — Fabipa (@fabipa90) March 21, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Gus_Noriega/status/2035335040847020538&partner=&hide_thread=false Estamos tan mal que están hablando de Cherquis como si fuera David Foster Wallace. Paremos un poco. — Gustavo Noriega (@Gus_Noriega) March 21, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/viviana_vila/status/2035370525283766570&partner=&hide_thread=false Irrespetuoso.

Debe ser muy triste sentir la inigualable e inmensa diferencia en la despedida de un maestro y la propia — Viviana Vila (@viviana_vila) March 21, 2026

Quién fue Ernesto Cherquis Bialo

Ernesto Cherquis Bialo fue uno de los periodistas deportivos más legendarios e influyentes de la historia de Argentina. Hasta sus últimos días y contando ya con 85 años, continuaba participando en programas de radio y plataformas de streaming.

Su estilo: "El último de los románticos"

Se lo ha reconocido siempre por su vocabulario sofisticado y académico, poco común en el periodismo deportivo actual. Además, contaba con una capacidad extraordinaria para transformar una crónica de fútbol en una pieza literaria, con sus anécdotas de la "vieja guardia" del boxeo y el fútbol mundial.