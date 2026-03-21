El deleznable mensaje de Gustavo Noriega tras la muerte de Cherquis Bialo
"Estamos tan mal que hablan de Cherquis como si fuera David Foster Wallace", escribió en su cuenta de ‘X’, y las redes estallaron en su contra.
Luego de quedar en el centro de la polémica días atrás por sus comentarios sobre una imagen que involucraba a Donald Trump y Lionel Messi, el periodista Gustavo Noriega volvió a generar repercusiones en redes sociales, esta vez a partir de su reacción tras la muerte de Ernesto Cherquis Bialo. Su publicación fue leída por muchos usuarios como desafortunada y rápidamente encendió el debate.
"Estamos tan mal que están hablando de Cherquis como si fuera David Foster Wallace. Paremos un poco", escribió Noriega.
La mención al reconocido escritor fue interpretada por numerosos usuarios como una forma de relativizar los elogios hacia Cherquis Bialo en el contexto de su fallecimiento, lo que provocó una fuerte ola de cuestionamientos.
En ese marco, las redes sociales se llenaron de respuestas críticas hacia el periodista, con usuarios que rechazaron el tono de su comentario y lo señalaron como inapropiado para el momento. Las reacciones no tardaron en multiplicarse, instalando nuevamente a Noriega en el centro de la discusión pública.
Los usuarios no tardaron en responder tras la manera de tratar el fallecimiento de un colega. Nadie le perdonó la falta de respeto hacia alguien que ya no esta, ni a su familia que está atravesando el dolor de una pérdida.
Quién fue Ernesto Cherquis Bialo
Ernesto Cherquis Bialo fue uno de los periodistas deportivos más legendarios e influyentes de la historia de Argentina. Hasta sus últimos días y contando ya con 85 años, continuaba participando en programas de radio y plataformas de streaming.
Su estilo: "El último de los románticos"
Se lo ha reconocido siempre por su vocabulario sofisticado y académico, poco común en el periodismo deportivo actual. Además, contaba con una capacidad extraordinaria para transformar una crónica de fútbol en una pieza literaria, con sus anécdotas de la "vieja guardia" del boxeo y el fútbol mundial.
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