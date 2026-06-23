Laura Ubfal, furiosa por la salida de Titi de Gran Hermano y apuntó contra Solange Abraham
La periodista cuestionó el resultado, habló de los votos y lanzó duras críticas contra una de las jugadoras.
La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada estuvo cargada de tensión. Luego de una definición voto a voto, Titi quedó fuera del reality tras enfrentarse en un mano a mano con Solange Abraham, en una noche que mantuvo expectantes a los seguidores hasta el cierre.
Sin embargo, la decisión del público no fue celebrada por todos. Laura Ubfal fue una de las voces que mostró su disconformidad con el resultado y apuntó contra Solange, quien logró mantenerse dentro de la casa.
La periodista no solo cuestionó el desenlace de la gala, sino que también se refirió a los conflictos que atraviesa el reality y a las actitudes que tuvo la participante en los últimos días.
La pelea dentro de la casa y una votación ajustada
“Y hoy se la agarró con Andrea del Boca, le dijo fracasada toda la mañana.. Andrea por suerte se lo está tomando con humor. Hay unas peleas en la casa espantosas”, expresó Ubfal al analizar el clima que se vive puertas adentro.
Además, reveló detalles sobre cómo habría sido la votación que terminó dejando afuera a Titi y aseguró que la diferencia entre ambas participantes fue mínima: “Yo estuve averiguando cómo vino la votación, me decían que en el día a día iba siempre muy parejo entre Sol y Titi y que hubo un momento donde se iba Sol, un momento donde se iba Titi, pero habrán visto que la diferencia fue mínima”.
Según explicó, los distintos grupos de seguidores tuvieron un rol importante en la definición, con una fuerte movilización de los fandoms y votos que llegaron incluso desde otros países.
“Hay muchos fandoms de un lado y del otro, en una guerra muy fuerte, campanita y toda esa gente tiene mucho apoyo también del exterior, son votos que también importan de Paraguay, de Chile y se va sumando porque Pinchoya también está con ellos, aunque la gente de Pinchoya no va a gustar un peso en Sol”, sostuvo.
En esa línea, Ubfal destacó la magnitud de la participación del público: “Sea de donde sea, de donde vino la plata, hubo más de seis millones y medio de votos, o sea, la plata estuvo, los votos estuvieron, eso es indiscutible”.
Aunque reconoció que la eliminación ya es parte del juego y no puede modificarse, la periodista volvió a marcar su postura sobre Solange y su protagonismo dentro de la casa: “Así es la cosa, hay que bancarla y ahora obviamente hay que ver cómo se la baja del pony”.
Dejá tu comentario