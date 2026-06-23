La sorpresiva reacción de Santiago del Moro luego de la eliminación de Titi de Gran Hermano
La salida de una de las jugadoras más fuertes de Gran Hermano Generación Dorada generó repercusiones inmediatas y motivó una inesperada reacción del conductor del reality de Telefe.
La eliminación de Titi en Gran Hermano Generación Dorada fue uno de los momentos más comentados de la última gala. La participante dejó la competencia en una definición que movilizó a millones de espectadores y generó una inesperada confesión de Santiago del Moro, quien reconoció que tenía otros planes para ella dentro del juego.
Al día siguiente de la salida de la concursante, el conductor abordó el tema en El club del Moro y admitió que el resultado lo sorprendió más de lo esperado. Desde su ingreso al reality, consideraba a Titi una de las jugadoras con mayores posibilidades de llegar a la recta final.
"Anoche se fue Titi, la verdad que me dio mucha pena. Yo pensé que iba a ser una de las finalistas cuando ingresó", expresó Del Moro al recordar la gala.
Luego, compartió una intimidad de los primeros días de esta edición y contó que había apostado por ella como una de las participantes con más proyección dentro de la casa. "Apenas empezó el programa, con los productores hicimos un prode y yo la había puesto a ella como una de las finalistas. Pero bueno, no llegó", reveló.
La declaración llamó la atención porque reflejó el buen concepto que tenía el conductor sobre el desempeño de la jugadora, cuya salida modificó por completo el panorama de cara a las próximas etapas del certamen.
Además, Del Moro destacó la magnitud de la votación que definió la eliminación y celebró la participación de la audiencia en una de las galas más intensas de la temporada. "Fue una locura, récord de votos", afirmó.
Pero el conductor no solo habló del impacto que dejó la despedida de Titi. También adelantó algunas novedades sobre lo que se verá en las próximas horas dentro de la casa y confirmó el regreso de los tradicionales "congelados", una dinámica que suele generar momentos muy emotivos.
"Hoy tenemos congelados, el primer congelado que hubo fue de Anita, la hija de Andrea que entró a buscar su valija, pero todavía nadie ingresó para ver a alguien", explicó.
Para cerrar, dejó una pista sobre el próximo visitante que cruzará la puerta de la casa, aunque evitó dar mayores detalles. "No puedo contar mucho, solo que es un hombre", anticipó, generando expectativa entre los seguidores del reality.
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