La sorpresiva reacción de Santiago del Moro luego de la eliminación de Titi de Gran Hermano

La declaración llamó la atención porque reflejó el buen concepto que tenía el conductor sobre el desempeño de la jugadora, cuya salida modificó por completo el panorama de cara a las próximas etapas del certamen.

GH 2

Además, Del Moro destacó la magnitud de la votación que definió la eliminación y celebró la participación de la audiencia en una de las galas más intensas de la temporada. "Fue una locura, récord de votos", afirmó.

Pero el conductor no solo habló del impacto que dejó la despedida de Titi. También adelantó algunas novedades sobre lo que se verá en las próximas horas dentro de la casa y confirmó el regreso de los tradicionales "congelados", una dinámica que suele generar momentos muy emotivos.

"Hoy tenemos congelados, el primer congelado que hubo fue de Anita, la hija de Andrea que entró a buscar su valija, pero todavía nadie ingresó para ver a alguien", explicó.

Para cerrar, dejó una pista sobre el próximo visitante que cruzará la puerta de la casa, aunque evitó dar mayores detalles. "No puedo contar mucho, solo que es un hombre", anticipó, generando expectativa entre los seguidores del reality.