Turismo en Hot Sale 2026: vuelos, ofertas en alojamientos y cuotas sin interés

Almundo: Reportó que el 70% de sus búsquedas actuales son para vuelos internacionales. Ofrecerá rebajas de hasta el 60% y financiación en 12 cuotas sin interés .

Smiles: La plataforma de millas apuesta fuerte con la meta de duplicar sus transacciones, ofreciendo promociones en más de 60 destinos globales.

Hot Sale 2026: cuotas sin interés para viajar

Para los productos nacionales, las cuotas vuelven a ser el motor principal de ventas, permitiendo diluir el costo de los pasajes y estadías.

Despegar: Centrará su artillería en promociones bancarias, con hasta 12 cuotas sin interés en destinos dentro del país y beneficios exclusivos en hoteles internacionales mediante acuerdos con billeteras virtuales.

Plataforma10: Ideal para quienes buscan escapadas de corto alcance, la firma ofrecerá hasta un 40% de descuento y financiación en 12 cuotas, apuntando especialmente al próximo fin de semana largo.

Alojamiento y "ofertones" de temporada

El sector hotelero también se suma a los "Hot Days" con propuestas que cubren todo el territorio nacional: