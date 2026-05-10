Turismo en Hot Sale 2026: vuelos, ofertas en alojamientos y cuotas sin interés
Arranca este lunes la nueva edición del Hot Sale, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, con ofertas, descuentos y promociones.
En un contexto de estabilidad cambiaria que favorece la planificación, el sector turístico se prepara para, desde este lunes y al menos hasta el miércoles inclusive, ser uno de los grandes protagonistas del Hot Sale 2026, con promociones, ofertas y cuotas sin interés.
Desde este lunes, las principales agencias, aerolíneas y cadenas hoteleras lanzarán promociones agresivas con un objetivo claro: captar a los viajeros que buscan anticipar sus escapadas y las próximas vacaciones de invierno.
"Hoy la estabilidad permite planificar sin urgencia, pero con mayor decisión", señalan desde el sector. Con la posibilidad de combinar descuentos directos con planes de pago financiados, el Hot Sale se presenta como la ventana ideal para convertir el deseo de viajar en una reserva confirmada, asegurando tarifas antes de la temporada alta de julio.
Vuelos y destinos: Brasil y el Caribe a la cabeza en Hot Sale 2026
Las proyecciones son optimistas. Desde Promos Aéreas estiman un crecimiento de ventas de hasta el 25% respecto al año anterior. Si bien los destinos regionales siguen siendo los favoritos, la previsibilidad económica ha despertado un renovado interés por rutas de larga distancia hacia Europa y Asia.
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Almundo: Reportó que el 70% de sus búsquedas actuales son para vuelos internacionales. Ofrecerá rebajas de hasta el 60% y financiación en 12 cuotas sin interés.
Smiles: La plataforma de millas apuesta fuerte con la meta de duplicar sus transacciones, ofreciendo promociones en más de 60 destinos globales.
Hot Sale 2026: cuotas sin interés para viajar
Para los productos nacionales, las cuotas vuelven a ser el motor principal de ventas, permitiendo diluir el costo de los pasajes y estadías.
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Despegar: Centrará su artillería en promociones bancarias, con hasta 12 cuotas sin interés en destinos dentro del país y beneficios exclusivos en hoteles internacionales mediante acuerdos con billeteras virtuales.
Plataforma10: Ideal para quienes buscan escapadas de corto alcance, la firma ofrecerá hasta un 40% de descuento y financiación en 12 cuotas, apuntando especialmente al próximo fin de semana largo.
Alojamiento y "ofertones" de temporada
El sector hotelero también se suma a los "Hot Days" con propuestas que cubren todo el territorio nacional:
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Booking.com: Lanzará su "Ofertón de Viajes", con descuentos del 15% en alojamientos seleccionados. Según la firma, casi la mitad de los viajeros argentinos planea usar algún cupón o descuento este año.
Álvarez Argüelles Hoteles: La cadena ofrecerá un 25% de ahorro en plazas clave como Ushuaia, Salta, Neuquén, Mar del Plata y Buenos Aires, permitiendo asegurar estadías de calidad a precios promocionales.
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