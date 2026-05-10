A qué hora arranca el Hot Sale 2026

Qué promociones y descuentso tendrá el Hot Sale 2026

Mundial 2026: el motor de la tecnología

Con la cercanía de la Copa del Mundo, el rubro tecnológico encabeza las expectativas de venta. Las empresas han diseñado ofertas específicas para renovar el equipamiento del hogar:

Televisores y Smart TVs: Empresas como Cetrogar anunciaron rebajas de hasta el 50% y una financiación inédita de hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas.

Grupo Novatech (Enova y Pipe Store): Ofrecerá descuentos de hasta el 55% en pantallas y hasta 15 cuotas sin interés según el banco.

Otros rubros: Celulares, productos gamer, lavarropas y artículos de calefacción también tendrán un lugar central en la oferta técnica.

Turismo: estabilidad y planificación para las vacaciones de invierno

El sector turístico llega al Hot Sale con optimismo debido a la estabilidad cambiaria, proyectando crecimientos de entre el 15% y 25% respecto al año pasado.

Destinos favoritos: Brasil y el Caribe lideran las búsquedas, aunque ganan terreno Europa y Asia.

Ofertas destacadas: Despegar: Hasta 12 cuotas sin interés en turismo nacional y acuerdos especiales con billeteras virtuales para el exterior. Almundo: Descuentos de hasta el 60% y financiación en paquetes. Booking: Su "Ofertón de Viajes" incluye un 15% de rebaja en alojamientos seleccionados. Transporte y Hoteles: Plataforma 10 ofrecerá hasta un 40% de descuento en pasajes (ideal para el próximo finde largo) y la cadena Álvarez Argüelles brindará un 25% de ahorro en destinos como Ushuaia, Salta y Mar del Plata.



Nuevas tendencias: Mascotas y Construcción

Según datos de Tiendanube, el e-commerce ya no se limita a la electrónica. El primer trimestre del año mostró un avance sorprendente en categorías no tradicionales:

Mascotas: Creció un 40% .

Materiales de Construcción: Un 35% de aumento.

Salud y Belleza: Se consolida como uno de los rubros que más tickets genera durante las jornadas de descuento.

Consejos para los compradores

Para aprovechar al máximo las ofertas, se recomienda ingresar desde el primer minuto del lunes a la web oficial del Hot Sale, registrarse en los sitios de las marcas preferidas para agilizar el proceso de pago y verificar siempre las opciones de cuotas, que en esta edición serán el factor determinante para concretar las compras de mayor valor.