La cadena de supermercados que liquida electrodomésticos por un 50% de descuento
Una promoción con rebajas en artículos seleccionados, tanto en hipermercados como en su tienda online.
La cadena de supermercados Coto lanzó una promoción en la que ofrece un "combo" de pequeños electrodomésticos. Días atrás Carrefour hizo algo similar, con un 2x1 en distintos artículos.
La promoción puntual de Coto apunta a electrodomésticos vinculados al desayuno. Tostadoras, pavas eléctricas y cafeteras se pueden comprar en conjunto, con rebajas de hasta el 50% si se llevan dos de los productos.
Coto vende combo de electrodomésticos con hasta 50% de descuento
Tal como se refleja en distintas de sus sucursales, la promoción es desde el 16 de octubre hasta el próximo 22.
La promoción se llama "combo desayuno" y pueden ser tanto una pava eléctrica con una tostadora o una cafetera y una tostadora.
Según aclara en los carteles, las promociones son válidas únicamente en sucursales. Por caso, iProfesional así lo confirmó en la sucursal del supermercado frente al shopping Abasto.
A continuación, algunos de los combos:
Una pava eléctrica y una tostadora eléctrica Top House (colores blanco o rosa)
- Precio en oferta: $49.999
- Precio regular: $107.998
- Descuento del 50% en un pago
Pava eléctrica Pheart y tostadora eléctrica Theart (con dibujos de corazones)
- Precio en oferta: $83.999
- Precio regular: $146.998
- Descuento del 40% en un pago
Tostadora eléctrica y cafetera con molinillo Top House
- Precio en oferta: $85.999
- Precio regular: $132.998
- Descuento del 35%
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