Análisis inmobiliario: ¿conviene comprar departamento ahora o esperar una caída de precios?
El regreso del crédito y la estabilización de precios reavivan la pregunta sobre qué decisión tomar si se desea adquirir una propiedad.
El mercado inmobiliario argentino transita un escenario que combina señales de recuperación y dudas sobre el rumbo de los precios. El regreso del crédito hipotecario, el repunte en la cantidad de escrituras y la estabilización de los valores en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias abren una pregunta central para familias e inversores.
Los números del primer semestre muestran un repunte concreto. Entre CABA, la provincia de Buenos Aires y Rosario, las escrituras aumentaron un 35% en comparación con 2024 y un 50% respecto de 2023. En la Ciudad, el metro cuadrado del usado se estabilizó en torno a los u$s2.160, con una suba interanual del 15%, todavía por debajo de los niveles prepandemia (pero hay barrios como Villa Ortúzar o Núñez, en donde los valores se apreciaron por encima de este 15%, y acumulan un 20% en 20 meses).
Actualmente, interesan unidades por menos de u$s100.000 para dos ambientes y monoambientes, y cuestan conseguir 3 ambientes por menos de ese valor en CABA.
Marta Liotto, referente de CUCICBA (quien en breve volvería a ser la presidenta de la entidad), explicó: "Muchos desarrolladores evalúan alternativas. Algunos prefieren enfocarse en PH o casas para refaccionar. Hoy, la obra nueva no siempre garantiza un negocio viable. En cambio, poner en valor inmuebles usados puede representar una oportunidad más clara".
El regreso del crédito impulsó la demanda. Vieitez subrayó que en la provincia de Buenos Aires las escrituras con hipoteca crecieron 380% interanual. En CABA, la participación del crédito pasó del 10% al 22% en un año.
El segmento medio se convirtió en el principal beneficiado, aunque las condiciones siguen marcando límites. "Se necesitan tasas estables, reglas claras para el ajuste de cuotas y líneas que lleguen también al interior", remarcó Vieitez.
La reglamentación de las hipotecas divisibles, aprobada en marzo de 2025, todavía no logró traducirse en operaciones concretas. Esta figura permite que los compradores financien unidades en pozo con garantía individual, pero enfrenta obstáculos.
¿Comprar un departamento ahora o esperar?: qué puede pasar con los precios
La respuesta depende del perfil del comprador de un departamento. Para quien busca vivienda propia y encuentra una unidad bien ubicada, en buen estado y con precio ajustado, las especialistas coinciden en que es momento de cerrar la operación. El usado ofrece valores más accesibles que la obra nueva y permite aprovechar la actual estabilización de precios.
Para inversores o familias que apuntan a créditos a largo plazo, la recomendación es más cauta. Si bien las tasas crecieron, el crédito todavía representa un incentivo que podría consolidarse en la segunda mitad del año.
Vieitez lo resumió así: "El mercado muestra un camino de recuperación progresiva. Quien encuentra la propiedad adecuada, no debería esperar demasiado. Después de las elecciones, con un panorama político más claro, podemos ver una nueva suba".
Pantano coincidió en que la tendencia es alcista: "Las principales ciudades seguirán con aumentos de precios en venta y alquiler. El ritmo dependerá del contexto macroeconómico, pero la dirección es clara".
