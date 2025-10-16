Análisis inmobiliario: ¿conviene comprar departamento ahora o esperar una caída de precios?

El segmento medio se convirtió en el principal beneficiado, aunque las condiciones siguen marcando límites. "Se necesitan tasas estables, reglas claras para el ajuste de cuotas y líneas que lleguen también al interior", remarcó Vieitez.

La reglamentación de las hipotecas divisibles, aprobada en marzo de 2025, todavía no logró traducirse en operaciones concretas. Esta figura permite que los compradores financien unidades en pozo con garantía individual, pero enfrenta obstáculos.

¿Comprar un departamento ahora o esperar?: qué puede pasar con los precios

La respuesta depende del perfil del comprador de un departamento. Para quien busca vivienda propia y encuentra una unidad bien ubicada, en buen estado y con precio ajustado, las especialistas coinciden en que es momento de cerrar la operación. El usado ofrece valores más accesibles que la obra nueva y permite aprovechar la actual estabilización de precios.

Para inversores o familias que apuntan a créditos a largo plazo, la recomendación es más cauta. Si bien las tasas crecieron, el crédito todavía representa un incentivo que podría consolidarse en la segunda mitad del año.

Vieitez lo resumió así: "El mercado muestra un camino de recuperación progresiva. Quien encuentra la propiedad adecuada, no debería esperar demasiado. Después de las elecciones, con un panorama político más claro, podemos ver una nueva suba".

Pantano coincidió en que la tendencia es alcista: "Las principales ciudades seguirán con aumentos de precios en venta y alquiler. El ritmo dependerá del contexto macroeconómico, pero la dirección es clara".