Horóscopo de marzo 2026: qué le depara a cada uno de los signos del zodiaco en este nuevo mes

Cáncer (22 de junio al 22 de julio): Sentirás una conexión especial con tu hogar. Es una semana ideal para reorganizar tus espacios personales. En el plano emocional, te sentirás muy contenido por tu círculo íntimo, lo que te dará mucha paz.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Tu liderazgo natural se hará notar en una reunión familiar. Aprovechá para limar asperezas del pasado. En la salud, los astros recomiendan realizar alguna actividad física suave para liberar tensiones acumuladas.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Es el momento de poner orden a tus finanzas de cara al nuevo mes. La planificación será tu fuerte hoy. En el amor, dejá que las cosas fluyan sin intentar controlarlo todo; la espontaneidad te sorprenderá.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): El equilibrio y la belleza serán tus prioridades este domingo. Dedicá tiempo a cuidar tu imagen personal. En el trabajo, una idea que venís madurando empezará a tomar forma real a partir de hoy.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): Tu intuición estará más afilada que nunca en este comienzo de marzo. Confiá en tus corazonadas sobre esa persona que acabás de conocer. Es un día propicio para la lectura y el estudio de temas ocultos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): Tu espíritu aventurero te pedirá salir de la rutina. Si podés, realizá una escapada cercana a la naturaleza. En lo profesional, marzo se presenta como un mes de expansión y nuevos viajes.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): Aunque sea domingo, tu mente estará enfocada en las metas de largo plazo. Tratá de desconectar al menos unas horas para no saturarte. Un familiar requerirá de tu consejo y sabiduría.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero): Las ideas innovadoras serán la constante de tu día. Es un excelente momento para colaborar en proyectos grupales. En el amor, buscá espacios de libertad compartida que nutran la relación de pareja.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): Con el Sol en tu signo, tu brillo personal es innegable. Aprovechá esta semana para celebrar la vida con alegría. Tus deseos tienen más fuerza que nunca en este inicio de mes; decretá lo que querés.