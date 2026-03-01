Haruki Murakami, autor japonés: "La felicidad no se puede encontrar en el mismo lugar que se pierde"
El escritor asiático nació en 1949 y entre sus obras más destacadas aparecen “Norwegian Wood”, “Kafka en la orilla” y “1Q84”. Conocé su idea.
Haruki Murakami se ganó un lugar entre los escritores japoneses más influyentes de los últimos tiempos. Sus historias mezclan soledad, búsqueda de identidad y preguntas sobre el sentido de la vida con cosas de la cultura pop: música, cine, publicidad y hasta referencias al capitalismo moderno.
Esa mezcla lo hace conectar con lectores de todo el mundo, sobre todo con jóvenes que sienten la presión de las redes, los “likes” y la rapidez con que todo pasa hoy. Es por este motivo que sus libros invitan a conectar con la felicidad desde otra perspectiva. Entre sus obras más destacadas aparecen “Norwegian Wood”, “Kafka en la orilla” y “1Q84”.
Haruki Murakami sobre la felicidad
El ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023, Murakami, plantea en "Kafka en la orilla" una idea clave sobre la felicidad: “No puedes encontrar la felicidad en el mismo lugar donde la perdiste”.
Lo que nos enseña es que la felicidad no es algo que se pueda recuperar buscando exactamente lo que se perdió. Querer volver al pasado para revivir momentos felices suele generar frustración y enojo, porque aunque el entorno siga igual, la persona que éramos ya no existe.
Avanzar y aceptar que algunas cosas quedaron atrás es la única manera de sanar, abrirse a nuevas experiencias y construir una alegría auténtica en el presente.
Murakami, a través de su idea, invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos el dolor y la pérdida, y sobre la importancia de adaptarnos a los cambios para encontrar paz y satisfacción de cara al futuro, en lugar de intentar revivir el pasado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario