Haruki Murakami, autor japonés: "La felicidad no se puede encontrar en el mismo lugar que se pierde"

Esa mezcla lo hace conectar con lectores de todo el mundo, sobre todo con jóvenes que sienten la presión de las redes, los “likes” y la rapidez con que todo pasa hoy. Es por este motivo que sus libros invitan a conectar con la felicidad desde otra perspectiva. Entre sus obras más destacadas aparecen “Norwegian Wood”, “Kafka en la orilla” y “1Q84”.