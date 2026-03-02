"Las adicciones juveniles están evolucionando", dijo Álvaro Fernández, divulgador de salud

Las nuevas conductas adictivas

El estudio, además, muestra diferencias claras entre varones y mujeres. Cerca del 9% de los chicos presenta señales de adicción a los videojuegos, frente a menos del 2% en chicas. Cuando el uso se descontrola, afecta el sueño, la concentración y la vida social.

En cuanto a la pornografía, más de la mitad de los adolescentes dice haber consumido este tipo de contenido en el último año, con mayor impacto en varones. Los especialistas advierten que empezar a edades tempranas puede alterar la forma en que se entiende la sexualidad y las relaciones.

Estos estudios reflejan cómo las adicciones juveniles están cambiando de forma: mientras el consumo de sustancias pierde peso, ganan terreno las conductas vinculadas a la tecnología y al mundo digital.