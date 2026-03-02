"Las adicciones juveniles están evolucionando", dijo Álvaro Fernández, divulgador de salud
El farmacéutico español dio su opinión sobre el crecimiento de las adicciones vinculadas a la tecnología. Los detalles en la nota.
El consumo de sustancias entre adolescentes muestra una baja en algunas drogas tradicionales, pero al mismo tiempo crecen con fuerza las conductas adictivas vinculadas al uso de pantallas y plataformas digitales. Esta nueva tendencia preocupa porque puede afectar el sueño, la concentración y el estado de ánimo, además de generar ansiedad entre los jóvenes.
Frente a este escenario, el farmacéutico y divulgador español Álvaro Fernández analizó los datos de una reciente encuesta nacional y sostuvo que el enfoque debe ser preventivo y educativo, más que alarmista, al tratarse de un tema de salud pública.
El entorno digital es clave
Este relevamiento expone un crecimiento preocupante de las apuestas entre adolescentes. Un 20,9% admite haber participado en juegos de azar en locales físicos, a pesar de la prohibición por edad, mientras que un 13% lo hizo a través de plataformas digitales.
En el plano digital, las redes sociales aparecen como otro foco de atención: cerca del 15% de los jóvenes mantiene un uso que impacta negativamente en su descanso, su rendimiento escolar y su equilibrio emocional.
Por otra parte, el uso excesivo de internet sigue siendo alto y los especialistas lo vinculan con pérdida de control, malestar psicológico y consecuencias concretas en la vida diaria, como problemas académicos o retraimiento social.
Las nuevas conductas adictivas
El estudio, además, muestra diferencias claras entre varones y mujeres. Cerca del 9% de los chicos presenta señales de adicción a los videojuegos, frente a menos del 2% en chicas. Cuando el uso se descontrola, afecta el sueño, la concentración y la vida social.
En cuanto a la pornografía, más de la mitad de los adolescentes dice haber consumido este tipo de contenido en el último año, con mayor impacto en varones. Los especialistas advierten que empezar a edades tempranas puede alterar la forma en que se entiende la sexualidad y las relaciones.
Estos estudios reflejan cómo las adicciones juveniles están cambiando de forma: mientras el consumo de sustancias pierde peso, ganan terreno las conductas vinculadas a la tecnología y al mundo digital.
