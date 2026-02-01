Qué precios tienen los supermercados que fueron los más exitosos de los '80 y regresaron tras su quiebra
La cadena de supermercados abrió en San Telmo y Caballito. Apuesta a competir con marcas propias y ofertas: leche a menos de $1.000 y yerba debajo de $3.700.
Luego de 30 años de ausencia, Supercoop volvió a instalarse en la Ciudad de Buenos Aires. La cadena de supermercados, que supo ser un emblema de El Hogar Obrero antes de su crisis financiera a fines de los 80, regresó con un formato de cercanía y una estrategia de precios cooperativos para pelear la inflación de 2026.
Con dos sucursales ya operativas —una en San Telmo (inaugurada en diciembre de 2024) y otra en Caballito (abierta en diciembre de 2025)— y planes de expansión hacia Balvanera y Saavedra, la cadena busca recuperar terreno en el consumo cotidiano. Pero, ¿cuánto cuesta llenar el changuito en este regreso histórico?
Los precios de la "Gran Barata"
Para el arranque de febrero, el supermercado lanzó una serie de ofertas fuertes bajo el lema "Gran Barata", con vigencia hasta el 1 de febrero o agotar stock. Entre los productos de la canasta básica, se destacan valores competitivos en marcas líderes y opciones de "Primer Precio".
Almacén y Despensa:
Yerba: El paquete de 1 kg de Playadito (suave con palo) se ofrece a $3.690 , mientras que la yerba Andrésito de 1 kg está a $2.790.
Aceite: La botella de 1,5 litros de aceite de girasol "Legítimo" cuesta $4.490.
Fideos: El paquete de 500g de Matarazzo (guiseros o tirabuzón) vale $1.350. La opción económica "Primer Precio" baja a $699.
Arroz: El kilo de largo fino "Primer Precio" se consigue a $999.
Lácteos y Frescos:
Leche: Una de las ofertas más agresivas es la leche larga vida "Primer Precio" (entera o descremada) a $999 el litro. La opción de La Serenísima en sachet cotiza a $1.599.
Quesos: El cremoso "Punta del Agua" se vende a $1.190 los 100 gramos , mientras que el queso rallado de la marca Cooperativa (150g) está a $2.690.
Verdulería: En frescos, la sandía se oferta a $890 el kilo y la acelga a $1.190 el kilo.
La "Canasta de Supercoop"
Además de las ofertas puntuales, la cadena promociona una lista de productos esenciales con precios congelados durante la primera quincena de febrero (del 29/01 al 11/02).
Manteca: El pan de 200g marca SyS cuesta $2.550.
Puré de tomate: La caja de 520g marca Alco se encuentra a $829.
Hamburguesas: El paquete de 2 unidades marca Tres Cruces tiene un valor de $990.
Bebidas y Limpieza
En el rubro bebidas, la cerveza Stella Artois (lata 473cc) se vende a $2.500 , y el agua saborizada Levite de 1,5 litros a $1.790.
Para el hogar, el papel higiénico Elegante (pack de 6 rollos de 30 metros) tiene un precio de $2.690 , y el jabón líquido para ropa Ala Matic (doy pack 800ml) se ofrece a $1.999.
La propuesta comercial, gestionada por la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca en inmuebles de El Hogar Obrero, apunta a un consumidor de cercanía que busca cuidar el bolsillo sin resignar primeras marcas.
