Qué precios tienen los supermercados que fueron los más exitosos de los '80 y regresaron tras su quiebra

Leche: Una de las ofertas más agresivas es la leche larga vida "Primer Precio" (entera o descremada) a $999 el litro. La opción de La Serenísima en sachet cotiza a $1.599 .

Quesos: El cremoso "Punta del Agua" se vende a $1.190 los 100 gramos , mientras que el queso rallado de la marca Cooperativa (150g) está a $2.690 .

Verdulería: En frescos, la sandía se oferta a $890 el kilo y la acelga a $1.190 el kilo.

La "Canasta de Supercoop"

Además de las ofertas puntuales, la cadena promociona una lista de productos esenciales con precios congelados durante la primera quincena de febrero (del 29/01 al 11/02).

Manteca: El pan de 200g marca SyS cuesta $2.550 .

Puré de tomate: La caja de 520g marca Alco se encuentra a $829 .

Hamburguesas: El paquete de 2 unidades marca Tres Cruces tiene un valor de $990.

Bebidas y Limpieza

En el rubro bebidas, la cerveza Stella Artois (lata 473cc) se vende a $2.500 , y el agua saborizada Levite de 1,5 litros a $1.790.

Para el hogar, el papel higiénico Elegante (pack de 6 rollos de 30 metros) tiene un precio de $2.690 , y el jabón líquido para ropa Ala Matic (doy pack 800ml) se ofrece a $1.999.

La propuesta comercial, gestionada por la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca en inmuebles de El Hogar Obrero, apunta a un consumidor de cercanía que busca cuidar el bolsillo sin resignar primeras marcas.