Día de la Pizza en el Obelisco: dos porciones a $2.000 y habrá sorteos de grandes de muzzarella gratis
Este lunes 9 de febrero, APYCE cocinará 5.000 porciones de pizza frente al monumento. Todo lo recaudado será donado a una ONG de Avellaneda.
Los amantes de la gastronomía tienen una cita obligada en el centro porteño. Este lunes 9 de febrero, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) celebrará el Día Internacional de la Pizza con un evento masivo y solidario frente al Obelisco.
Entre las 12 y las 16 horas, en la Plaza Astor Piazzolla, la entidad instalará su camión cocina autosustentable de 15 metros de largo, donde una decena de maestros pizzeros elaborará a la vista del público un total de 5.000 porciones.
Cómo conseguir pizza gratis
Si bien el evento tiene un fin recaudatorio, habrá oportunidades para comer sin pagar. Durante la jornada se realizarán sorteos y sorpresas: los asistentes podrán participar de la "ruleta de APYCE" para ganar premios, combos adicionales e incluso pizzas enteras de regalo.
Para quienes quieran colaborar y almorzar, se ofrecerá un bono contribución simbólico de $2.000. Este valor incluye dos porciones de pizza y lo recaudado será destinado íntegramente a los Grupos Juveniles Salesianos de Don Bosco de Avellaneda.
Para la elaboración de estas 5.000 porciones, empresas del sector donaron 250 kilos de muzzarella, 100 kilos de tomate y 180 kilos de harina.
Vale recordar que la pizza fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2017 y es uno de los cinco alimentos favoritos de los argentinos. De hecho, Buenos Aires se posiciona como una de las ciudades con más pizzerías por habitante del mundo, con más de 1.000 locales solo en CABA.
