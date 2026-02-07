Tiene menos de 100 habitantes y es un paraíso: el pueblo escondido de Uruguay cerca de Punta del Este

Dónde queda Pueblo Edén

Ubicado en el departamento de Maldonado, este destino sudamericano está cerca de Montevideo, Punta del Este y Piriápolis, lo que lo hace fácilmente accesible. Por este motivo, es un lugar ideal para quienes desean disfrutar de paz y naturaleza sin alejarse demasiado de las ciudades más importantes de Uruguay.

Cómo llegar a Pueblo Edén

Desde Montevideo, se puede llegar a Pueblo Edén manejando por la Ruta Interbalnearia y continuando por las rutas 9 y 12. El viaje cubre unos 120 kilómetros y dura cerca de dos horas, permitiendo disfrutar de vistas del campo uruguayo y la costa a lo largo del camino.