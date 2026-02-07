Tiene menos de 100 habitantes y es un paraíso: el pueblo escondido de Uruguay cerca de Punta del Este
Queda en Maldonado y es un refugio de paz. Ideal para desconectar del ruido, comer casero y disfrutar la naturaleza. El mapa para llegar fácil.
Sudamérica es un continente donde cada país ofrece una propuesta turística distinta: desde vibrantes ciudades hasta paisajes naturales que atrapan a los turistas, cada uno se encarga de aportar una experiencia auténtica y única. Entre esta diversidad, Uruguay se presentan con destinos cargados de serenidad, ideales para quienes alejarse del bullicio de los grandes epicentros.
Entre sus joyas escondidas se encuentra Pueblo Edén, en Maldonado, un pequeño pueblo que no llega a 100 habitantes. Con paisajes llamativos y su ambiente relajado, se convierte en un refugio perfecto para descansar durante las vacaciones y conectar con la naturaleza en cada rincón.
Qué se puede hacer en Pueblo Edén
Al llegar a Pueblo Edén, los visitantes pueden disfrutar de un ambiente tranquilo y acogedor, perfecto para desconectarse y descansar. Caminar por sus calles permite descubrir casas tradicionales y detalles coloniales que conservan la historia del lugar.
Entre las actividades más elegidas por los turistas es recorrer los alrededores del Arroyo El Pintado, ideal para observar la flora y fauna autóctona. También se puede visitar la pequeña iglesia del pueblo, que refleja la cultura y costumbres locales.
Para completar la experiencia, degustar platos típicos de la región, como carnes asadas, embutidos artesanales y recetas caseras, reflejan la tradición culinaria de la zona.
Dónde queda Pueblo Edén
Ubicado en el departamento de Maldonado, este destino sudamericano está cerca de Montevideo, Punta del Este y Piriápolis, lo que lo hace fácilmente accesible. Por este motivo, es un lugar ideal para quienes desean disfrutar de paz y naturaleza sin alejarse demasiado de las ciudades más importantes de Uruguay.
Cómo llegar a Pueblo Edén
Desde Montevideo, se puede llegar a Pueblo Edén manejando por la Ruta Interbalnearia y continuando por las rutas 9 y 12. El viaje cubre unos 120 kilómetros y dura cerca de dos horas, permitiendo disfrutar de vistas del campo uruguayo y la costa a lo largo del camino.
