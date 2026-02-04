Están regalados: supermercados revientan precios en bazar con 75% de descuento y cuotas sin interés
Coto y Carrefour liquidan todo. Conseguís botellas térmicas, vajilla y sartenes a precios irrisorios. Mirá la lista de lo que conviene comprar ya.
En los últimos años, las cadenas de supermercados ampliaron su oferta y hoy cuentan con una variedad de productos para el hogar, desde utensilios de cocina hasta artículos de bazar que facilitan la vida diaria. Estos productos se destacan porque combinan utilidad, durabilidad y precios accesibles para el bolsillo de los consumidores.
Supermercados como Coto y Carrefour se destacan por sus promociones en este sector, ofreciendo precios especiales, cuotas sin interés y beneficios exclusivos para quienes usan tarjetas bancarias o billeteras virtuales. Las cadenas, además, aprovechan estas oportunidades para lanzar descuentos y ofertas por tiempo limitado con el objetivo de atraer clientes.
Los descuentos de Coto
Coto centra sus promociones de bazar en descuentos directos o en cuotas sin interés, especialmente con ciertas tarjetas de crédito. Los usuarios de la tarjeta TCI pueden acceder a beneficios adicionales, como rebajas extra o planes de pago extendidos.
Sin embargo, las ofertas cambian según el día y el canal de compra, tanto en sucursales físicas como online, y los descuentos se aplican automáticamente al momento de pagar. A continuación, algunos productos de bazar con precio rebajado:
- Frasco acrílico para caramelos de 3.100 ml – 30% de descuento: $19.599,30
- Hermético pequeño para heladera de 480 ml – 30% off: $3.499,30
- Frasco acrílico cuadrado de 500 ml – 30% off: $10.499,30
- Set de 3 cucharas tipo submarino de acero inoxidable – 30% de descuento: $2.309,30
- Set de 3 tenedores de mesa con mango de madera – 30% off: $4.199,30
- Set de 3 cucharas de mesa con mango de madera – 30% off: $3.849,30
- Set de 3 cuchillos para carne con mango de madera – 30% off: $4.199,30
- Set de 24 cubiertos en frasco plástico – 30% off: $17.499,30
- Set de 24 cubiertos en cajonera – 30% off: $19.599,30
- Vajilla de 16 piezas Textos – 50% de descuento: $59.999,50
- Vaso TL Kristalino de 390 ml – 50% off: $1.749,50
- Hermético New Clipper rectangular de 3,9 litros – 30% off: $6.145,30
- Sartén antiadherente Home Design Multiflon 24 cm – 30% off: $16.799,30
- Hermético Flor rectangular de 2,4 litros – 30% off: $4.199,30
- Set de 6 cuchillas negras en caja Tramontina – 50% de descuento: $49.989,50
- Escurridor de platos grande de plástico blanco Casar – 30% off: $10.499,30
Los descuentos de Carrefour
Carrefour ofrece descuentos en artículos de bazar junto con beneficios para clientes bancarizados y participantes de su programa de fidelización. Con Carrefour Pay y tarjetas seleccionadas, es posible acceder a cuotas sin interés y, en algunas promociones, a reintegros o precios especiales. A continuación, algunos productos con rebajas de hasta 75 %:
- Jarro mug Home de vidrio color 400 ml – 75% off: $2.990
- Botella Carrefour de acero 500 ml – 75% off: $4.990
- Termo Philco T650 HP de acero inoxidable 650 ml – 57% off: $29.999
- Taza térmica Philco 320 ml color negro TT320 PHP – 56% off: $21.999
- Vaso Point 270 cc – 2° unidad al 50% (máx. 24 unidades, combinable): $396,75 c/u
- Set de 3 contenedores Carrefour 2,1 litros – 30% off: $5.243 c/u
- Set de 3 contenedores Carrefour 0,8 litros – 30% off: $3.843 c/u
- Vaso Carrefour Lyon 350 cc – 2° unidad al 50% (máx. 24 unidades, combinable): $742,50 c/u
- Botella Carrefour de acero 500 ml (modelos surtidos) – 75% off: $4.990
- Set de 3 contenedores Carrefour 1,4 litros – 30% off: $4.193 c/u
- Copón gourmet 450 cc – 2° unidad al 50% (máx. 24 unidades, combinable): $2.242,50 c/u
- Copa Versalles Cristar 300 cc para agua y vino – 2° unidad al 50% (máx. 24 unidades, combinable): $2.017,50 c/u
- Jarra para heladera Rigolleau Banding Flint con tapa 1,25 litros – 2° unidad al 50% (máx. 24 unidades, combinable): $6.367,50 c/u
