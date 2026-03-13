Artemis II: la NASA reveló el menú de los astronautas para la misión que volará a la Luna en abril de 2026

Estas mejoras quedan en evidencia en el detalle de los alimentos que consumirán los astronautas de Artemis II, recién divulgado por la agencia espacial de Estados Unidos.

“En un día típico de misión (...) los astronautas tienen un horario programado para el desayuno, el almuerzo y la cena. A cada astronauta se le asignan dos bebidas de sabores al día, que pueden incluir café“, explicó la NASA.

“La preparación de las comidas es intencionadamente sencilla, utilizando alimentos listos para comer, rehidratables, termoestabilizados o irradiados que pueden prepararse de forma segura sin interferir con las operaciones de la tripulación ni con los sistemas de la nave espacial”, agregó el organismo en un comunicado.

NASA Menu

Recientemente, se supo que la NASA incluyó al amaranto como proteína vegetal en el menú de los astronautas, dando cuenta del valor nutricional de este pseudocereal, rico en proteínas y poco conocido en muchas regiones. El mismo no contiene gluten, y aporta una mayor cantidad y calidad de proteína, con alto valor biológico.

Cuándo se lanzará la misión Artemis II

El lanzamiento de Artemis II está previsto para el 1 de abril.

La misión tendrá una duración aproximada de diez días y no contempla un alunizaje. En su lugar, los cuatro astronautas a bordo sobrevolarán la Luna, el satélite natural de la Tierra.

El regreso de los humanos a la superficie lunar está programado para Artemis III, que marcará la vuelta a ese territorio después de más de cinco décadas. La última vez que una persona caminó sobre la Luna fue durante la misión Apollo 17, realizada en 1972.