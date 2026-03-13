Artemis II: la NASA reveló el menú de los astronautas para la misión que volará a la Luna en abril de 2026
Tacos, café y amaranto forman parte de la dieta para el regreso humano al entorno lunar. Conocé cómo se preparan las comidas y la fecha clave del lanzamiento.
La NASA tomó las decisiones pertinentes luego de que los equipos registrarán una interrupción en el flujo de helio en la etapa superior del vehículo. Esto soprendió porque el ensayo general húmedo, que consiste en cargar el combustible y realizar una cuenta regresiva simulada, se había desarrollado con éxito días antes.
El cohete SLS y la nave Orion fueron trasladados al Vehicle Assembly Building en el Centro Espacial Kennedy para realizar las reparaciones necesarias y revisar el sistema de propulsión criogénica provisional.
Desde la agencia espacial remarcaron que la prioridad es garantizar la seguridad de la tripulación y la confiabilidad técnica antes del histórico regreso humano al entorno lunar.
Considerando aquellas y otras variables, la NASA reveló qué comerán los integrantes de la misión Artemis II que en abril volarán a la Luna. En el menú se destacan los tacos, los licuados y el café, entre otros productos.
Así será el menú de los astronautas
La revista Popular Science dice que la comida ha mejorado mucho desde los desagradables paquetes de pollo y arroz liofilizados que viajaron con el Apollo 11 Moon Landing en 1969.
Estas mejoras quedan en evidencia en el detalle de los alimentos que consumirán los astronautas de Artemis II, recién divulgado por la agencia espacial de Estados Unidos.
“En un día típico de misión (...) los astronautas tienen un horario programado para el desayuno, el almuerzo y la cena. A cada astronauta se le asignan dos bebidas de sabores al día, que pueden incluir café“, explicó la NASA.
“La preparación de las comidas es intencionadamente sencilla, utilizando alimentos listos para comer, rehidratables, termoestabilizados o irradiados que pueden prepararse de forma segura sin interferir con las operaciones de la tripulación ni con los sistemas de la nave espacial”, agregó el organismo en un comunicado.
Recientemente, se supo que la NASA incluyó al amaranto como proteína vegetal en el menú de los astronautas, dando cuenta del valor nutricional de este pseudocereal, rico en proteínas y poco conocido en muchas regiones. El mismo no contiene gluten, y aporta una mayor cantidad y calidad de proteína, con alto valor biológico.
Cuándo se lanzará la misión Artemis II
El lanzamiento de Artemis II está previsto para el 1 de abril.
La misión tendrá una duración aproximada de diez días y no contempla un alunizaje. En su lugar, los cuatro astronautas a bordo sobrevolarán la Luna, el satélite natural de la Tierra.
El regreso de los humanos a la superficie lunar está programado para Artemis III, que marcará la vuelta a ese territorio después de más de cinco décadas. La última vez que una persona caminó sobre la Luna fue durante la misión Apollo 17, realizada en 1972.
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