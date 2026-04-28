Marte: la NASA descubrió un nuevo mineral y este hallazgo confirmaría si hubo vida en el planeta

Además, los científicos encontraron estos compuestos en regiones como Valles Marineris y Aram Chaos, donde también se detectaron antiguos canales de agua y depósitos formados por evaporación.

Esto refuerza la idea de que el planeta rojo no siempre fue un entorno seco e inhóspito. Por el contrario, pudo haber tenido agua líquida, actividad térmica y procesos químicos activos durante períodos más recientes de lo que se creía.

En términos más amplios, el hallazgo abre una puerta clave: si existieron agua, calor y oxígeno en simultáneo, entonces también podrían haberse dado condiciones compatibles con la vida.

Aunque todavía no hay evidencia directa de organismos, este tipo de descubrimientos acerca cada vez más a la ciencia a responder una de las preguntas más importantes: si alguna vez hubo vida en Marte.