Marte: la NASA descubrió un nuevo mineral y este hallazgo confirmaría si hubo vida en el planeta
Científicos de la NASA hallaron un extraño mineral en Marte. Este descubrimiento lograría confirmar si hubo agua y vida en el planeta rojo en todo su pasado ya.
Un equipo de científicos vinculado a la NASA y al Instituto SETI identificó en Marte un tipo de mineral que podría ser completamente nuevo. Se trata de un hidroxisulfato férrico, una sustancia que se habría formado bajo condiciones específicas que incluyen calor, agua y oxígeno.
El hallazgo se realizó a partir de observaciones orbitales y experimentos en laboratorio, y fue publicado en la revista científica Nature Communications. Este descubrimiento aporta información clave sobre cómo se formaron ciertas regiones del planeta y qué condiciones existieron en el pasado.
Lo más llamativo es que este mineral puede actuar como una especie de “registro geológico”, permitiendo reconstruir procesos que ocurrieron hace millones de años.
Qué revela este descubrimiento sobre el pasado de Marte
El descubrimiento del hidroxisulfato férrico sugiere que en ciertas zonas de Marte existieron condiciones mucho más complejas de lo que se pensaba.
Para que este mineral se forme, es necesario un proceso químico que involucra sulfatos hidratados, oxígeno y temperaturas superiores a los 100 °C, lo que indica la posible presencia de actividad volcánica o fuentes geotérmicas en el pasado.
Además, los científicos encontraron estos compuestos en regiones como Valles Marineris y Aram Chaos, donde también se detectaron antiguos canales de agua y depósitos formados por evaporación.
Esto refuerza la idea de que el planeta rojo no siempre fue un entorno seco e inhóspito. Por el contrario, pudo haber tenido agua líquida, actividad térmica y procesos químicos activos durante períodos más recientes de lo que se creía.
En términos más amplios, el hallazgo abre una puerta clave: si existieron agua, calor y oxígeno en simultáneo, entonces también podrían haberse dado condiciones compatibles con la vida.
Aunque todavía no hay evidencia directa de organismos, este tipo de descubrimientos acerca cada vez más a la ciencia a responder una de las preguntas más importantes: si alguna vez hubo vida en Marte.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario