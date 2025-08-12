Así es cómo cambiará la forma de tomar mate, según la inteligencia artificial

Mate Auto (1).png Mate para todos y todas.

En un futuro cercano, las empresas podrían crear mezclas de yerba personalizadas a partir de un análisis de gustos y necesidades nutricionales. Gracias a la inteligencia artificial, sería posible desarrollar combinaciones que potencien la energía, favorezcan la relajación o mejoren el rendimiento físico.

La producción de yerba mate también podría volverse más sustentable, optimizando recursos y reduciendo el impacto ambiental.

Incluso la costumbre de tomar mate en compañía podría reinventarse con espacios virtuales inmersivos, donde amigos y familiares “compartan” un mate a distancia mediante realidad aumentada o virtual, manteniendo el espíritu social de la ronda.

Así, el mate del futuro uniría tecnología y tradición, ofreciendo más comodidad, personalización y nuevas formas de disfrutarlo, sin perder su esencia cultural.