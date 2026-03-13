Bariloche 2026: el pueblo entre montañas que fue una colonia y hoy se dedica al turismo
En la Patagonia argentina existen destinos muy conocidos, pero también hay pequeños pueblos que conservan una identidad única.
Fundada a fines del siglo XIX por inmigrantes suizos, esta aldea fue el primer asentamiento europeo en la provincia de Río Negro. Con el paso del tiempo se transformó en un atractivo turístico que mantiene su esencia original: calles de tierra, casas de madera y un entorno natural rodeado de bosques y montañas.
Gracias a esa combinación de historia, cultura y paisajes, muchos visitantes aseguran que caminar por Colonia Suiza es como viajar a un pequeño pueblo de los Alpes sin salir de la Patagonia.
Qué se puede hacer en Colonia Suiza
Recorrer Colonia Suiza es una experiencia tranquila que invita a descubrir la historia y las costumbres de sus primeros pobladores.
Uno de los lugares más visitados es la feria artesanal, donde productores y artesanos locales venden alimentos caseros, objetos de madera, tejidos y recuerdos de la región. La feria suele abrir los miércoles, sábados, domingos y feriados.
La gastronomía es otro de los grandes atractivos del lugar. El plato más famoso es el curanto, una receta tradicional que se cocina en una fosa bajo tierra con piedras calientes. En su preparación se mezclan carnes, mariscos, papas, verduras y hojas de nalca, generando un sabor muy particular.
Además, en el pueblo se pueden visitar:
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casas de té y restaurantes tradicionales
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granjas orgánicas con producción local
plantaciones de frutas patagónicas
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pequeños senderos para caminar y conocer el paisaje
Cada año también se celebra la Fiesta Nacional del Curanto, un evento gastronómico y cultural donde se realizan degustaciones, shows de música y presentaciones de danza.
Dónde queda Colonia Suiza
Colonia Suiza se encuentra en la provincia de Río Negro, en plena Patagonia argentina.
El pueblo está ubicado a unos 25 kilómetros de San Carlos de Bariloche, uno de los destinos turísticos más importantes del país.
Su entorno natural es uno de sus mayores atractivos: montañas, bosques patagónicos y lagos rodean esta pequeña aldea, creando un paisaje ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.
Cómo llegar a Colonia Suiza
Llegar a Colonia Suiza desde el centro de Bariloche es muy sencillo y el recorrido permite disfrutar de paisajes típicos de la región.
El trayecto habitual es el siguiente:
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Salir desde el centro por Avenida 12 de Octubre.
Continuar hasta la Avenida Bustillo (Ruta Nacional 237).
Recorrer unos 8 kilómetros por este camino.
Tomar el desvío señalizado que conduce directamente a Colonia Suiza.
El viaje dura aproximadamente 30 minutos en auto.
Para quienes visitan Bariloche, Colonia Suiza es una escapada perfecta para pasar el día, disfrutar de la gastronomía regional y conocer uno de los pueblos más antiguos y pintorescos de la Patagonia argentina.
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