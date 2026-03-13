Bariloche 2026: el pueblo entre montañas que fue una colonia y hoy se dedica al turismo

Además, en el pueblo se pueden visitar:

casas de té y restaurantes tradicionales

granjas orgánicas con producción local

plantaciones de frutas patagónicas

pequeños senderos para caminar y conocer el paisaje

Cada año también se celebra la Fiesta Nacional del Curanto, un evento gastronómico y cultural donde se realizan degustaciones, shows de música y presentaciones de danza.

Dónde queda Colonia Suiza

Colonia Suiza se encuentra en la provincia de Río Negro, en plena Patagonia argentina.

El pueblo está ubicado a unos 25 kilómetros de San Carlos de Bariloche, uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Su entorno natural es uno de sus mayores atractivos: montañas, bosques patagónicos y lagos rodean esta pequeña aldea, creando un paisaje ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Cómo llegar a Colonia Suiza

Llegar a Colonia Suiza desde el centro de Bariloche es muy sencillo y el recorrido permite disfrutar de paisajes típicos de la región.

El trayecto habitual es el siguiente:

Salir desde el centro por Avenida 12 de Octubre .

Continuar hasta la Avenida Bustillo (Ruta Nacional 237) .

Recorrer unos 8 kilómetros por este camino.

Tomar el desvío señalizado que conduce directamente a Colonia Suiza.

El viaje dura aproximadamente 30 minutos en auto.

Para quienes visitan Bariloche, Colonia Suiza es una escapada perfecta para pasar el día, disfrutar de la gastronomía regional y conocer uno de los pueblos más antiguos y pintorescos de la Patagonia argentina.