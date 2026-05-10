"Quien no es bueno sirviendo, no será bueno mandando": la reflexión del filósofo Platón
Para el pensador griego, liderar no es imponer, sino guiar al grupo hacia objetivos comunes. Descubrí todos los detalles en la nota.
“Quien no es bueno sirviendo, no será bueno mandando”, afirmó Platón al reflexionar sobre la relación entre poder y responsabilidad. La idea central del filósofo apunta a que el verdadero liderazgo no se basa en la autoridad impuesta, sino en la capacidad de actuar con compromiso y ética para guiar al grupo hacia objetivos comunes.
Filósofo clave de la Antigua Grecia, Platón desarrolló gran parte de su pensamiento en torno a la política, la justicia y el bien común. A través de obras como "La República", planteó una idea del poder donde la justicia y el bien común son fundamentales, lo que lo llevó a convertirse en una de las figuras más importantes del pensamiento político y ético.
El liderazgo entendido como una responsabilidad
En su visión, Platón entendía que una sociedad solo funciona bien cuando cada parte actúa en equilibrio con las demás. Para él, gobernar no era un beneficio personal, sino una tarea orientada a mantener el orden y la cohesión social, evitando que el poder se transforme en una herramienta de interés propio.
Además, Platón consideraba que quien dirige debe asumirlo como una obligación y no como una ambición. De allí surge su idea del “filósofo-rey”, una figura formada para pensar con criterio y actuar con justicia. Desde su punto de vista, liderar no es imponer, sino guiar al grupo hacia objetivos comunes.
También daba mucho valor a la experiencia previa dentro del propio grupo. Para él, nadie debería tomar decisiones desde afuera sin haber vivido la realidad de quienes dirige. Escuchar, comprender el contexto y actuar con lógica eran elementos esenciales para que el liderazgo genere confianza.
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