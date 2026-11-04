Cómo compiten los supermercados y el comercio formal frente al avance ilegal

La asimetría en las condiciones de comercialización se refleja en diversos factores clave:

El peso de la carga impositiva en cascada: Una cadena formal debe afrontar múltiples tributos que el comercio ilegal ignora por completo, incluyendo alícuotas acumulativas de Ingresos Brutos en cada eslabón y tasas municipales de seguridad e higiene que trepan hasta el 6%.

Agentes de retención: A diferencia de los vendedores informales, los supermercados legalmente constituidos actúan como agentes de percepción fiscal, cargando con costos administrativos y tributarios adicionales.

El impacto del contrabando y la evasión: Mientras el canal ilegal elude aranceles y el pago de IVA, el sector formal compite de igual a igual en góndola contra mercadería ingresada al margen de la ley, generando una pérdida fiscal estimada en miles de millones de dólares.