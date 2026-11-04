El mapa de las sucursales y cadenas de supermercados en crisis

Cierres masivos de sucursales: Entre julio de 2025 y octubre de 2026, las grandes cadenas y mayoristas acumularon el cierre de al menos 82 sucursales en todo el país, contemplando bajas de marcas y reestructuraciones de superficies.

El caso de Cencosud: El grupo acumuló el cierre de 18 sucursales entre el último trimestre de 2025 y agosto de 2026, abarcando locales de las marcas Vea y Disco, además de sumar recortes en su división de hogar y construcción.

La operatoria de Día: La cadena de tiendas de proximidad reportó el cierre de 50 sucursales (34 durante 2025 y otras 16 en el transcurso de 2026), reduciendo su red de locales en el marco de una reestructuración que incluyó pérdidas operativas en el primer semestre.

Ajustes en Carrefour y mayoristas: Carrefour concretó al menos 6 cierres puntuales de bocas Express e hipermercados en distintas provincias durante 2026, mientras que mayoristas como Diarco, Caromar y ChangoMás debieron cerrar sucursales en el interior bonaerense y del país, e incluso atravesar procesos de concurso preventivo o readecuación de personal.