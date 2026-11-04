El mapa de las sucursales y cadenas de supermercados en crisis
Un reciente informe alerta sobre el proceso de reestructuración y el escenario de números en rojo que enfrentan diferentes cadenas de supermercados.
El sector supermercadista y mayorista atraviesa un delicado proceso de ajuste y achique operativo debido a la combinación de caída en el consumo, sobrecarga impositiva y competencia desleal. Las principales cadenas del país debieron reconfigurar sus redes de sucursales para amortiguar el impacto financiero y sostener la operatividad en medio de la crisis.
El relevamiento de la situación muestra las principales marcas afectadas y las medidas adoptadas, de acuerdo con datos de un informe privado. Desde grandes cadenas, pasando por mayoristas y hasta supermercados de larga data debieron afrontar diferentes situaciones como respuesta a la crisis.
Sucursales y cadenas de supermercados en crisis
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Cierres masivos de sucursales: Entre julio de 2025 y octubre de 2026, las grandes cadenas y mayoristas acumularon el cierre de al menos 82 sucursales en todo el país, contemplando bajas de marcas y reestructuraciones de superficies.
El caso de Cencosud: El grupo acumuló el cierre de 18 sucursales entre el último trimestre de 2025 y agosto de 2026, abarcando locales de las marcas Vea y Disco, además de sumar recortes en su división de hogar y construcción.
La operatoria de Día: La cadena de tiendas de proximidad reportó el cierre de 50 sucursales (34 durante 2025 y otras 16 en el transcurso de 2026), reduciendo su red de locales en el marco de una reestructuración que incluyó pérdidas operativas en el primer semestre.
Ajustes en Carrefour y mayoristas: Carrefour concretó al menos 6 cierres puntuales de bocas Express e hipermercados en distintas provincias durante 2026, mientras que mayoristas como Diarco, Caromar y ChangoMás debieron cerrar sucursales en el interior bonaerense y del país, e incluso atravesar procesos de concurso preventivo o readecuación de personal.
Casos testigo y venta de activos: Cadenas regionales como Toledo en Mar del Plata debieron negociar la venta de locales para cumplir con sus compromisos salariales, y el Grupo Libertad concretó la venta de 12 de sus 14 hipermercados a La Anónima, dejando atrás ese formato comercial.
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