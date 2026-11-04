Radiografía de una crisis: supermercados enfrentan una presión inédita entre impuestos y competencia desleal

El sector del comercio formal y los supermercados en la Argentina atraviesa un escenario de extrema complejidad económica. Lejos de tratarse de un problema aislado, las grandes cadenas de supermercados y mayoristas lidian de forma simultánea con el peso de la carga fiscal, la expansión del comercio ilegal y el impacto de un récord histórico en las importaciones de bienes de consumo.