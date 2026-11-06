Receta de Chajá, el postre para el papa León XIV que anhelan hacerle probar en Uruguay
El mítico bizcochuelo con merengue y crema nació hace casi un siglo en Paysandú. La historia de su creador y el operativo para que el papa León XIVl o deguste.
La visita del papa León XIV a Uruguay revolucionó a Paysandú, escenario de la primera misa que el Sumo Pontífice ofrecerá en su gira latinoamericana este 7 de noviembre. En medio de los preparativos, los herederos de la pastelería emblemática de la región se propusieron un objetivo: lograr que Su Santidad pruebe el tradicional Postre Chajá.
"Es lo que anhelamos y ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo", enfatizó Alfonso Nardini, bisnieto del creador del postre. Como parte del recibimiento, la histórica confitería sanducera ya comercializa sus productos con un empaque especial que reza: "Bienvenido León XIV a Paysandú. Tierra del Postre Chajá".
La historia detrás del nombre y el secreto de la receta
El postre fue inventado en el año 1927 por Orlando Castellano. Según relata Nardini, a Castellano le apasionaba la cocina y se encerraba a elaborar este dulce en secreto para proteger la fórmula. El particular nombre surgió por sugerencia de un amigo del creador, quien comparó el postre con el pájaro chajá "por su cuerpo liviano y sus muchas plumas, haciendo referencia al merengue".
Hoy, casi cien años después y reconocido por el sitio Taste Atlas como una de las mejores 30 tortas del mundo, el Chajá mantiene su esencia artesanal, aunque sumó variantes con frutos del bosque o dulce de leche. A continuación, la receta tradicional para prepararlo de forma casera.
Cómo preparar el auténtico Postre Chajá (Rinde 10 a 12 porciones)
IngredientesPara el bizcochuelo:
- 6 huevos a temperatura ambiente
- 180 g de azúcar común
- 180 g de harina 0000 tamizada
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el relleno y cubierta:
- 1 lata grande de duraznos en almíbar
- 500 g de dulce de leche repostero
- 500 g de merengue seco en trozos
- 500 cc de crema de leche (35% tenor graso)
- 50 g de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso
1. El Bizcochuelo:
- Batir los huevos con el azúcar durante unos 8 a 10 minutos hasta alcanzar el "punto letra" (mezcla pálida y sostenida).
- Añadir la esencia de vainilla.
- Incorporar la harina tamizada en partes, realizando movimientos suaves y envolventes para no perder el aire del batido.
- Volcar en un molde de 24 cm previamente enmantecado y enharinado.
- Hornear a 180°C durante 30-35 minutos (estará listo cuando al pinchar el centro, el palillo salga limpio).
- Dejar enfriar completamente y cortar en tres capas iguales.
2. La Crema:
- En un bol, batir la crema de leche bien fría con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta lograr una consistencia firme. Reservar en la heladera.
3. El Armado Final:
- Escurrir los duraznos, reservar el almíbar y algunas láminas para decorar. Cortar el resto en cubitos.
- Primera capa: colocar la base del bizcochuelo, humedecer abundantemente con almíbar, untar con dulce de leche repostero y espolvorear los merengues rotos.
- Segunda capa: colocar el disco del medio, humedecer con almíbar, cubrir con crema chantilly y distribuir los duraznos en cubitos.
- Tercera capa y decoración: tapar con el último disco y humedecer. Cubrir toda la torta (superficie y costados) con la crema chantilly restante. Pegar los merengues rotos por toda la superficie para lograr el clásico aspecto "pompón" y decorar con las láminas de durazno.
- Consejo clave: refrigerar un mínimo de 3 a 4 horas antes de servir para asentar los sabores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario