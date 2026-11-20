Antes de pagar, conviene detenerse unos segundos y revisar el importe final. La rebaja debe aparecer reflejada en el resumen de la operación y aplicarse sobre los artículos alcanzados por el beneficio. El monto del ahorro dependerá de los productos seleccionados y de las condiciones vigentes.

Hay otro detalle que conviene tener presente: el descuento está destinado a las compras online. Por eso, no se debe dar por hecho que la misma bonificación estará disponible automáticamente al pasar por una caja de una sucursal física.

Qué productos podés comprar con el descuento del 40% en supermercado Coto

Si tenés el cupón, podés aplicarlo en una variedad de rubros que son clave para armar una buena reunión o, simplemente, para stockear la heladera con productos de primera calidad.

Las categorías que entran en este ahorro del 40% incluyen:

Panadería y catering: tortas, masas finas y esos sándwiches de miga de elaboración propia que son un clásico de la cadena;

Fiambrería y copetín: quesos de todo tipo, fiambres seleccionados y snacks para que no falte nada en la picada;

Bebidas: acá es donde muchos hacen la diferencia. Entran jugos, aguas, gaseosas y, para brindar fuerte, cervezas, vinos y otras bebidas blancas.