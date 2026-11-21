Lo que deben hacer los jubilados para ahorrar en supermercados: cómo aprovechar los beneficios y descuentos en noviembre
Los reintegros pueden alcanzar los $25.000 o $40.000 por compra, dependiendo del comercio y la entidad bancaria.
Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES pueden acceder, durante noviembre, a descuentos y promociones especiales en las principales cadenas de supermercados del país.
Según el comercio y la entidad bancaria con la que se opere, los reintegros pueden alcanzar los $25.000 o $40.000 por compra. Para aprovechar estas promociones, es importante conocer qué supermercados participan, cuáles son los medios de pago habilitados y cuáles son los topes de devolución vigentes.
Jubilados: qué descuentos hay en supermercados durante noviembre 2026
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Disco, Jumbo y Vea: rebaja del 10% de lunes a jueves y del 20% adicional en artículos de perfumería y limpieza, sin límite de reintegro.
Chango Más: bonificación del 10% todos los días, con un máximo de $12.000 por operación y $50.000 mensuales. Quedan excluidos algunos productos, como carnes y electrodomésticos.
Coto: descuento del 10% de lunes a jueves, sin tope de devolución y sujeto a determinadas exclusiones.
La Anónima: reducción del 10% los lunes y martes, sin límite de reintegro. No comprende carnes ni electrodomésticos, entre otros productos.
Día: ahorro del 10% los lunes, con un tope de $2.000 por compra.
Carrefour: descuento del 10% de lunes a miércoles, con un límite mensual de $35.000. No incluye carnes ni electrodomésticos.
Josimar: rebaja del 15% los martes, sin tope de compra y aplicable a todos los rubros.
Toledo: descuento del 15% los miércoles, sin límite de reintegro y con algunas categorías excluidas.
Cómo se puede acceder a los descuentos
Para acceder a estos descuentos, los jubilados y pensionados deben pagar con la tarjeta de débito de la cuenta en la que cobran sus haberes de ANSES.
Según las condiciones de cada comercio, el ahorro puede aplicarse directamente al pagar o acreditarse posteriormente en la cuenta bancaria o el resumen de la tarjeta. Por eso, es importante consultar los medios de pago aceptados y las condiciones de cada beneficio.
Qué promociones bancarias hay en noviembre 2026
Algunos bancos también cuentan con promociones propias que se suman a los descuentos de los supermercados y permiten obtener mayores ahorros. El Banco Patagonia ofrece descuentos de hasta el 35% para jubilados, con un reintegro máximo de $40.000. La promoción alcanza a supermercados como Carrefour, Coto Digital, Jumbo y Chango Más.
Por su parte, el Banco Supervielle ofrece los martes un 20% de descuento en Chango Más con tarjeta de crédito y otro 20% en MásGO con tarjeta de débito. En ambos casos, el tope de devolución es de $25.000 por compra.
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