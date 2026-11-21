Disco, Jumbo y Vea: rebaja del 10% de lunes a jueves y del 20% adicional en artículos de perfumería y limpieza, sin límite de reintegro.

Chango Más: bonificación del 10% todos los días, con un máximo de $12.000 por operación y $50.000 mensuales. Quedan excluidos algunos productos, como carnes y electrodomésticos.

Coto: descuento del 10% de lunes a jueves, sin tope de devolución y sujeto a determinadas exclusiones.

La Anónima: reducción del 10% los lunes y martes, sin límite de reintegro. No comprende carnes ni electrodomésticos, entre otros productos.

Día: ahorro del 10% los lunes, con un tope de $2.000 por compra.

Carrefour: descuento del 10% de lunes a miércoles, con un límite mensual de $35.000. No incluye carnes ni electrodomésticos.

Josimar: rebaja del 15% los martes, sin tope de compra y aplicable a todos los rubros.