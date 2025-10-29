Bodegón en Buenos Aires: los lugares para comer mucha polenta y a buen precio
Estos establecimientos porteños ofrecen un ambiente cálido y familiar, perfecto para sumergirse en sus exquisiteces. Los detalles en la nota.
Las mesas argentinas destacan por presentar un amplio abanico de preparaciones tradicionales y deliciosas. La polenta, por ejemplo, ocupa un lugar especial. Aunque muchos la asocian con los días fríos, su sabor la convierte en un plato que trasciende estaciones.
En Buenos Aires, este clásico conserva su prestigio gracias a bodegones que la preparan a la perfección, logrando una textura cremosa que conquista cualquier paladar. Saeta Café y Perón Perón Restó Bar son dos de los pocos restaurantes que cocinan este plato a la perfección.
Las especialidades de Perón Perón Restó Bar
Con presencia en Palermo, San Telmo y Lanús, Perón Perón Restó Bar se consolidó como un espacio emblemático donde la comida se mezcla con la historia y la identidad política argentina.
Su propuesta combina sabor y uno de sus platos más elegidos es el “Peroncho hasta los huesos”: un osobuco cocido a fuego lento durante varias horas. La preparación se presenta en una paellera, acompañada por una porción generosa de polenta cremosa que completa una experiencia típicamente porteña. Estas son las direcciones de sus tres sucursales:
- San Telmo: Bolívar 813. Abre de martes a domingos, de 9 a 01.
- Lanús: 9 de Julio 1999. Abre de martes a domingos, de 9 a 01.
- Palermo: Lavalleja 1388. Abre de lunes a sábados, de 9:30 a 02.
Las especialidades de Saeta Café
En pleno corazón de San Telmo, Saeta Café mantiene viva una tradición que comenzó en 1962, cuando una familia de origen español decidió abrir sus puertas en una esquina clásica del barrio.
Tras varios años de inactividad a comienzos de los 2000, el local recuperó su esencia y volvió a ser punto de encuentro para quienes disfrutan de la cocina casera y los sabores con historia.
Entre sus opciones más tentadoras destaca la polenta con ragú de cordero y hongos, una combinación intensa que se ganó el cariño de los habitués. El café, ubicado sobre la calle Chile al 600, recibe clientes de martes a domingo.
