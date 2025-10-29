Bodegón en Buenos Aires: los lugares para comer mucha polenta y a buen precio

Tras varios años de inactividad a comienzos de los 2000, el local recuperó su esencia y volvió a ser punto de encuentro para quienes disfrutan de la cocina casera y los sabores con historia.

Entre sus opciones más tentadoras destaca la polenta con ragú de cordero y hongos, una combinación intensa que se ganó el cariño de los habitués. El café, ubicado sobre la calle Chile al 600, recibe clientes de martes a domingo.