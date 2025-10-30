El lugar a pocos kilómetros de Buenos Aires para escapar un fin de semana
A solo un par de horas de la Ciudad de Buenos Aires, hay un destino rodeado de naturaleza, historia y tranquilidad. Ideal para una escapada de primavera.
La provincia de Buenos Aires esconde cientos de pueblos encantadores que sorprenden por su belleza natural y su identidad rural. A pocos kilómetros de la ciudad, existe un destino que se convirtió en una joya para quienes buscan descansar y conectar con la naturaleza sin gastar demasiado. Su entorno arbolado, sus cursos de agua y su historia lo transforman en una de las escapadas más tranquilas y pintorescas para disfrutar durante la primavera.
El lugar se destaca por su ambiente familiar, su hospitalidad y la variedad de actividades que ofrece: desde paseos por el río hasta recorridos por antiguas construcciones que aún conservan la esencia de la época colonial. Sus calles invitan a caminar sin apuro y a descubrir rincones llenos de historias que atraviesan generaciones.
Conocido por algunos como “la capital del miniturismo”, este pueblo bonaerense ofrece un plan ideal para el fin de semana, con hospedajes accesibles, balnearios naturales y espacios verdes donde descansar bajo la sombra de los eucaliptos. Además, sus almacenes históricos y su gastronomía típica le dan un toque único que encanta a quienes lo visitan por primera vez.
Qué se puede hacer en Salto
Entre sus atractivos más destacados se encuentra el Complejo Turístico Municipal, que bordea el Río Salto y cuenta con un puente de arquitectura imponente, zonas de parrilla y un restaurante con vista al agua. También es posible visitar el Salto de agua, un sitio emblemático que dio nombre al municipio y fue declarado Lugar Histórico Nacional en 2003.
Otro de los imperdibles es el Molino Quemado, cuyas ruinas conservan la memoria del primer molino hidráulico del país, construido en el siglo XIX. Este punto histórico forma parte de la identidad de Salto y hoy se alza como un testimonio del trabajo y el progreso de la región.
Para quienes disfrutan de las tradiciones, el centro del pueblo guarda almacenes centenarios donde se pueden probar platos caseros y productos regionales. Además, la figura de Pancho Sierra, el “Gaucho Santo”, forma parte del folclore local: su historia de fe y curaciones milagrosas convirtió su tumba en un lugar de peregrinación popular.
Dónde queda Salto
Salto se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires, a menos de 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pertenece al partido homónimo. Está rodeado de paisajes rurales, caminos bordeados por pinos, paraísos y eucaliptos, ideales para recorrer a pie o en bicicleta.
Gracias a su cercanía, muchos visitantes eligen este destino para una escapada de día o de fin de semana. La mejor época para visitarlo es primavera, cuando el clima es templado y se pueden aprovechar al máximo las actividades al aire libre.
Cómo llegar a Salto
Desde CABA, se puede tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94, y luego continuar por la Ruta Provincial 31, que conduce directamente al centro del pueblo. En menos de dos horas en auto, los viajeros pueden disfrutar de un entorno natural perfecto para descansar, pasear y desconectarse de la rutina.
Ya sea para conocer sus leyendas, disfrutar de su río o recorrer sus calles llenas de historia, Salto es una escapada ideal cerca de Buenos Aires que combina naturaleza, cultura y tranquilidad en un mismo destino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario