El lugar a pocos kilómetros de Buenos Aires para escapar un fin de semana

Para quienes disfrutan de las tradiciones, el centro del pueblo guarda almacenes centenarios donde se pueden probar platos caseros y productos regionales. Además, la figura de Pancho Sierra, el “Gaucho Santo”, forma parte del folclore local: su historia de fe y curaciones milagrosas convirtió su tumba en un lugar de peregrinación popular.

Dónde queda Salto

Salto se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires, a menos de 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pertenece al partido homónimo. Está rodeado de paisajes rurales, caminos bordeados por pinos, paraísos y eucaliptos, ideales para recorrer a pie o en bicicleta.

Gracias a su cercanía, muchos visitantes eligen este destino para una escapada de día o de fin de semana. La mejor época para visitarlo es primavera, cuando el clima es templado y se pueden aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Cómo llegar a Salto

Desde CABA, se puede tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94, y luego continuar por la Ruta Provincial 31, que conduce directamente al centro del pueblo. En menos de dos horas en auto, los viajeros pueden disfrutar de un entorno natural perfecto para descansar, pasear y desconectarse de la rutina.

Ya sea para conocer sus leyendas, disfrutar de su río o recorrer sus calles llenas de historia, Salto es una escapada ideal cerca de Buenos Aires que combina naturaleza, cultura y tranquilidad en un mismo destino.