Bodegón en Buenos Aires: el lugar ideal para comer buenas pastas y a buenos precios

Bife de chorizo con guarnición

Bife de chorizo Pippo

Tira de asado grande con guarnición

Asado mediano con guarnición

Chorizo o morcillo

Provoleta

Parrillada para tres con papas fritas

Ensaladas

Hasta tres gustos

Arroz, tomate y huevo

César con pollo

Minutas

Empanadas

Milanesas con guarnición

Papas fritas

Puré

Polenta a la bolognesa

Postres

Flan

Budín de pan

Dulce de leche o crema

Queso y dulce

Almendrado

Bombón escocés

Dónde queda Pippo

Este bodegón clásico de Paraná 356, Buenos Aires, suele llenarse rápido, por lo que conviene ir con tiempo porque no acepta reservas. Abre viernes y sábado de 12 a 01, mientras que de domingo a jueves funciona de 12 a 00. Los lunes permanece cerrado, así que conviene chequear los horarios antes de mandarse.

Cómo llegar a Pippo

Para llegar, varias líneas facilitan el acceso en Buenos Aires y su gastronomía clásica: colectivos 24, 102, 23, 140, 17, 26, 12 y 37. También queda cerca de estaciones de subte clave como Uruguay de la línea B, Saenz Peña de la A, Tribunales de la D y Diagonal Norte de la C, lo que simplifica el viaje.