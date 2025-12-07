MinutoUno

Bodegón en Buenos Aires: el lugar ideal para comer buenas pastas y a buenos precios

En Buenos Aires, la gastronomía de este clásico sigue firme: un bodegón que mantiene su encanto y mete platos caseros abundantes a precios que cierran perfecto.

En el corazón de Buenos Aires, este clásico de la gastronomía local se transformó en un punto de referencia gracias a su estilo simple, su ambientación de época y una atención que muchos destacan como parte del encanto. A pocas cuadras del centro porteño aparece Pippo, un bodegón histórico que lleva casi nueve décadas enamorando a vecinos y visitantes.

Su fama creció todavía más en redes, donde influencers especializados en comida lo pusieron bajo los reflectores después de probar sus recetas tradicionales y recomendarlo como una parada obligada en la ciudad.

Las especialidades de Pippo

La carta de este bodegón porteño es un viaje directo a los sabores clásicos, con una variedad enorme que cubre antojos de todo tipo. En su menú conviven pastas caseras, minutas tradicionales, carnes a la parrilla y postres bien argentinos. Entre las opciones más buscadas aparecen:

Pastas

  • Vermicellis
  • Ravioles de pollo y
  • Ravioles de ricota
  • Ñoquis de papa
  • Ñoquis tricolor
  • Fucciles al huevo
  • Tallarines al huevo
  • Sorrentinos de jamón y mozzarella
  • Lasagna de carne

Parrilla

  • Bife de chorizo con guarnición
  • Bife de chorizo Pippo
  • Tira de asado grande con guarnición
  • Asado mediano con guarnición
  • Chorizo o morcillo
  • Provoleta
  • Parrillada para tres con papas fritas

Ensaladas

  • Hasta tres gustos
  • Arroz, tomate y huevo
  • César con pollo
pipppo parana 2.png

Minutas

  • Empanadas
  • Milanesas con guarnición
  • Papas fritas
  • Puré
  • Polenta a la bolognesa

Postres

  • Flan
  • Budín de pan
  • Dulce de leche o crema
  • Queso y dulce
  • Almendrado
  • Bombón escocés

Dónde queda Pippo

Este bodegón clásico de Paraná 356, Buenos Aires, suele llenarse rápido, por lo que conviene ir con tiempo porque no acepta reservas. Abre viernes y sábado de 12 a 01, mientras que de domingo a jueves funciona de 12 a 00. Los lunes permanece cerrado, así que conviene chequear los horarios antes de mandarse.

Cómo llegar a Pippo

Para llegar, varias líneas facilitan el acceso en Buenos Aires y su gastronomía clásica: colectivos 24, 102, 23, 140, 17, 26, 12 y 37. También queda cerca de estaciones de subte clave como Uruguay de la línea B, Saenz Peña de la A, Tribunales de la D y Diagonal Norte de la C, lo que simplifica el viaje.

