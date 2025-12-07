Bodegón en Buenos Aires: el lugar ideal para comer buenas pastas y a buenos precios
En Buenos Aires, la gastronomía de este clásico sigue firme: un bodegón que mantiene su encanto y mete platos caseros abundantes a precios que cierran perfecto.
En el corazón de Buenos Aires, este clásico de la gastronomía local se transformó en un punto de referencia gracias a su estilo simple, su ambientación de época y una atención que muchos destacan como parte del encanto. A pocas cuadras del centro porteño aparece Pippo, un bodegón histórico que lleva casi nueve décadas enamorando a vecinos y visitantes.
Su fama creció todavía más en redes, donde influencers especializados en comida lo pusieron bajo los reflectores después de probar sus recetas tradicionales y recomendarlo como una parada obligada en la ciudad.
Las especialidades de Pippo
La carta de este bodegón porteño es un viaje directo a los sabores clásicos, con una variedad enorme que cubre antojos de todo tipo. En su menú conviven pastas caseras, minutas tradicionales, carnes a la parrilla y postres bien argentinos. Entre las opciones más buscadas aparecen:
Pastas
- Vermicellis
- Ravioles de pollo y
- Ravioles de ricota
- Ñoquis de papa
- Ñoquis tricolor
- Fucciles al huevo
- Tallarines al huevo
- Sorrentinos de jamón y mozzarella
- Lasagna de carne
Parrilla
- Bife de chorizo con guarnición
- Bife de chorizo Pippo
- Tira de asado grande con guarnición
- Asado mediano con guarnición
- Chorizo o morcillo
- Provoleta
- Parrillada para tres con papas fritas
Ensaladas
- Hasta tres gustos
- Arroz, tomate y huevo
- César con pollo
Minutas
- Empanadas
- Milanesas con guarnición
- Papas fritas
- Puré
- Polenta a la bolognesa
Postres
- Flan
- Budín de pan
- Dulce de leche o crema
- Queso y dulce
- Almendrado
- Bombón escocés
Dónde queda Pippo
Este bodegón clásico de Paraná 356, Buenos Aires, suele llenarse rápido, por lo que conviene ir con tiempo porque no acepta reservas. Abre viernes y sábado de 12 a 01, mientras que de domingo a jueves funciona de 12 a 00. Los lunes permanece cerrado, así que conviene chequear los horarios antes de mandarse.
Cómo llegar a Pippo
Para llegar, varias líneas facilitan el acceso en Buenos Aires y su gastronomía clásica: colectivos 24, 102, 23, 140, 17, 26, 12 y 37. También queda cerca de estaciones de subte clave como Uruguay de la línea B, Saenz Peña de la A, Tribunales de la D y Diagonal Norte de la C, lo que simplifica el viaje.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario