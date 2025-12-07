Bodegón en Buenos Aires: el lugar que prepara unas pastas riquísimas al estilo italiano

spiagge di napoli.jpg @spiaggiedinapoli

Dónde queda "Spiagge Di Napoli"

Spiagge Di Napoli se encuentra en Avenida Independencia 3527, entre Maza y Boedo, dentro del corazón porteño. Este bodegón clásico de Buenos Aires abre todos los días: de lunes a sábado atiende al mediodía, de 12 a 16, y por la noche, de 20 a 00.

Los domingos funciona únicamente en horario de almuerzo, manteniendo su impronta tradicional dentro de la gastronomía local.

Cómo llegar a "Spiagge Di Napoli"

Para llegar a Spiagge Di Napoli podés tomar las líneas 56, 96, 115, 128 o 180, que te dejan a pocos metros del bodegón.