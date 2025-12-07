Bodegón en Buenos Aires: el lugar que prepara unas pastas riquísimas al estilo italiano
En el corazón de Buenos Aires, este clásico de la gastronomía porteña se volvió favorito gracias a sus salsas caseras y una selección de vinos que enamora.
Argentina siempre se luce cuando se habla de buena mesa, y la gastronomía porteña no se queda atrás. En Buenos Aires, los bodegones siguen siendo un clásico indiscutido por sus platos generosos, su onda familiar y precios que resultan mucho más amigables que los de otros espacios gastronómicos.
Entre esos referentes aparece Spiagge Di Napoli, un histórico ubicado en pleno centro porteño. Con casi cien años de trayectoria, mantiene intacta la esencia de los bodegones tradicionales, ofreciendo una carta repleta de recetas que homenajean la cocina italiana y que ya forman parte del paladar local.
Su historia comenzó en 1926, cuando Giovanni Ranieri, inmigrante italiano, decidió traer a la ciudad los sabores de su tierra. Con el tiempo, el lugar quedó en manos de su familia, que aún conserva esa identidad de comida casera y suma preparaciones especiales que lo diferencian dentro del circuito porteño.
Las especialidades de "Spiagge Di Napoli"
Este clásico de Buenos Aires brilla en la gastronomía porteña por su carta de vinos y una variedad de platos que mantienen la esencia del bodegón. Entre sus infaltables aparecen los fiambres, el matambre casero, la ensalada rusa, los bastones de muzzarella, la milanesa napolitana, la suprema a la suiza y el pollo a la provenzal.
Las pastas también son un fuerte del lugar, con opciones como fucciles al fierrito con tuco, spaghetti con estofado y fideos verdes caseros con bolognesa. Para cerrar, el postre Balcarce, la isla flotante, la tarantela y el tiramisú hacen la diferencia.
Dónde queda "Spiagge Di Napoli"
Spiagge Di Napoli se encuentra en Avenida Independencia 3527, entre Maza y Boedo, dentro del corazón porteño. Este bodegón clásico de Buenos Aires abre todos los días: de lunes a sábado atiende al mediodía, de 12 a 16, y por la noche, de 20 a 00.
Los domingos funciona únicamente en horario de almuerzo, manteniendo su impronta tradicional dentro de la gastronomía local.
Cómo llegar a "Spiagge Di Napoli"
Para llegar a Spiagge Di Napoli podés tomar las líneas 56, 96, 115, 128 o 180, que te dejan a pocos metros del bodegón.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario