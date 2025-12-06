Arde Buenos Aires: cuándo afloja el calor en el AMBA y cuándo llegan las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico del tiempo para los próximos días y es bastante alentador para quienes sufren el calor en exceso.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un fin de semana extralargo con temperaturas sofocantes que han marcado un claro adelanto de la temporada de verano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la región continúa bajo la influencia de una masa de aire cálido, con máximas que se mantuvieron muy por encima de los 30°C e incluso rondaron los 34°C en los últimos días.
Aunque la jornada de este sábado se presentó con una máxima apenas alcanzó los 30°C y cielo parcialmente nublado, el calor se hizo sentir fuertemente tras los picos registrados el viernes. Sin embargo, el pronóstico trae una buena noticia para los agobiados vecinos: se espera que el alivio comience a sentirse progresivamente.
Cuándo llega el alivio al AMBA
De acuerdo a lo señalado por el SMN, este domingo la temperatura máxima descendería considerablemente. Al menos, para poder respirar. El organismo indica que el termómetro oscilará entre los 18 y 27 grados en la anteúltima jornada de este fin de semana largo, algo que se prolongará algunos días.
Luego, el lunes feriado tendremos temperaturas que irán desde los 19 grados y hasta los 26 grados, y térmicas similares marcarán la jornada del martes. Para el miércoles, jueves y viernes las máximas volverían a rondar los 28 grados, pero todavía sin superar los 30.
De este modo, se espera que la próxima semana sea algo más benevolente con porteños y bonaerenses que por estos días no han conseguido vivir sin dudar.
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario