Arde Buenos Aires: cuándo afloja el calor en el AMBA y cuándo llegan las tormentas

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un fin de semana extralargo con temperaturas sofocantes que han marcado un claro adelanto de la temporada de verano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la región continúa bajo la influencia de una masa de aire cálido, con máximas que se mantuvieron muy por encima de los 30°C e incluso rondaron los 34°C en los últimos días.